La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional emitió una resolución donde anunció la adhesión a la prórroga de la feria judicial dispuesta por la pandemia del Covid-19 y detalló las modalidades de trabajo que se llevarán a cabo hasta el 17 de julio.

Según detallaron, todos los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, los Juzgados Nacionales de Menores y el Juzgado Nacional de Rogatorias, funcionarán para llevar a cabo los actos procesales que no admitan demora o medidas que de no practicarse pudieren causar un perjuicio irreparable.

La acordada destaca que gracias a la incorporación de diversas herramientas informáticas y el otorgamiento amplio de claves VPN,"la tarea en la jurisdicción no se ha limitado a los denominados asuntos de feria, en tanto se ha podido tramitar y dictar resoluciones, bajo esa modalidad, en el resto de los procesos"

El documento resalta que permanecerán de guardia las cinco salas del Tribunal, con un horario de atención al público de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas.

Asimismo, se atenderán causas no urgentes, como se dispuso con anterioridad, siempre y cuando cuyo trámite pueda ser llevado adelante mediante la realización de actos procesales a través de medios tecnológicos y desde los lugares de aislamiento.

El fuero seguirá funcionado bajo lo acordado en el protocolo dictado, el cual establece, entre otras cosas que “magistrados, funcionarios y empleados cumplan sus funciones prioritariamente desde los lugares de aislamiento y sólo de manera presencial cuando sea estrictamente necesario y habilitado según los puntos anteriores”.

El juez Ricardo Pinto, en su voto particular, opinó que conforme la Acordada 25/20 de la Corte, las materias y asuntos que no se encuentren enmarcadas en las Acordadas 6/20, 14/20 y sus anexos podrán ser tramitados "en tanto exista pedido de parte" o "cuanto menos no exista oposición fundada de una de ellas"

En ese sentido, se detalló que quedaran Pablo Guillermo Lucero, Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich al frente de la Sala I; Ignacio Rodríguez Varela, Alberto Seijas y Juan Esteban Cicciaro en la Sala IV.

La Sala V quedará conformada con los jueces Ricardo Matías Pinto, Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López; la VI estará conformada por Julio Marcelo Lucini, Magdalena Laíño y Mariano González Palazzo; y, finalmente, la Sala VII contará con Juan Esteban Cicciaro, Mauro Antonio Divito y Mariano Alberto Scotto.