La filtración y viralización de un audio de WhastApp del camarista y presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones, generó controversia y puso en evidencia los problemas presupuestarios que enfrenta el Poder Judicial, junto con el eterno tironeo con la Corte Suprema de Justicia por el destino del denominado Fondo Anticíclico.

El contenido del audio tomó estado público en las últimas horas, aunque circulaba desde hace días por los celulares de los integrantes del Poder Judicial. Fue enviado por el propio Lugones a los integrantes de grupo de WhatsApp de la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

"No lloren che, el aguinaldo del Poder Judicial se paga ahora y el sueldo de julio lo van a cobrar íntegro. Tengan más fe en la conducción y en la muñeca. No pueden ser tan llorones. La Corte no va a largar un mango en la puta vida. Creo que lo único que pueden cubrir son los gastos de insumos que hicimos en salubridad e higiene. Después ¡olvídenlo! La Corte tiene ese fondo, no sé para qué, pero lo tiene. Habrá que cambiar a los ministros de la Corte, con una mayoría diferente, y así se podrá usar ese capital que tienen guardado más los intereses de una manera que sea productiva para el Poder Judicial", se lo escucha decir al consejero en el mensaje de voz.

En declaraciones radiales, el camarista aclaró que se trata de un “audio privado”, y manifestó desconocer cómo había trascendido. También adelantó que realizará una denuncia penal para determinar cómo y quién lo difundió.

En este sentido, la Lista Bordó, que encabeza hoy la Asociación de Magistrados, repudió la viralización y advirtió que “sustraer conversaciones del ámbito privado resulta una acción repudiable y en el caso de gran irresponsabilidad dada la trascendencia púbica que el asunto adquirió”.

"Play" a la polémica

En el audio, que tan solo dura 55 segundos, se escucha al presidente del Consejo refiriéndose a los temores de los magistrados y funcionarios judiciales sobre el posible desdoblamiento del aguinaldo, tal como lo anunció el Gobierno nacional para aquellos empleados estatales que cobren uno superior a los 40.000 pesos brutos.

El mensaje también dejó al descubierto la eterna discusión sobre el manejo y el reparto de los fondos del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura, desde su creación, enfrenta un problema histórico en materia presupuestaria, pero el “rojo” en las cuentas se acrecentó con la crisis sanitaria. Desde el cuerpo reconocen que la Administración del Poder Judicial se enfrente a uno de los peores años en materia financiera por la disminución de la recaudación y el aumento de las erogaciones no previstas.

Todas las miradas apuntan al denominado Fondo Anticíclico, creado por la Corte en 2008, con la finalidad de "garantizar los recursos financieros necesarios para cubrir hechos generados por la reducción de los recursos previstos y situaciones excepcionales o no contempladas durante los ciclos económicos". Se calcula que el mismo supera los 30.000 millones de pesos.

En este escenario, el Consejo de la Magistratura envió una nota al Máximo Tribunal reclamándole parte del dinero. “Tenemos una Corte rica y una Justicia pobre”, es la frase que se repite en los pasillos del órgano encargado de seleccionar jueces y definir sanciones.

“La Corte tiene ese fondo, no sé para qué, pero lo tiene”, desliza Lugones en el mensaje viralizado, en el que también descarta la posible utilización para gastos originados por la pandemia del nuevo coronavirus.