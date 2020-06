La recientemente designada interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, expresó que Corte Suprema de Justicia de la Nación “parece del siglo pasado" y puso en alerta a varios sectores del Poder Judicial.

Una de las entidades que se pronunció fue la Lista Bordó, sector que preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que emitió un comunicado titulado "empezamos mal".

El texto, al que accedió Diario Judicial sostuvo que "resulta muy preocupante que una subsecretaria de Estado se exprese de manera pública cuestionando el funcionamiento y mérito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues en el reparto de roles y funciones que ha estructurado la ley fundamental no corresponde a los funcionarios de un Poder del Estado por fuera de los conductos y vías expresamente previstos, asumir juicios públicos respecto del funcionamiento de otro Poder independiente".

Garrigós opinó que la Corte debería utilizar parte de los fondos reservados para para informatizar el Poder Judicial, ya que "la informatización con la que hoy se cuenta es tan lenta para trabajar que dificulta el trabajo más de lo que lo facilita".

En declaraciones radiales, la ex jueza Garrigós sostuvo que "la Corte no está funcionando como debería, nos merecemos otra Corte. Está funcionando como el siglo pasado, hay expedientes que están sin resolver cuatro o cinco años”, aunque "no es un problema de nombres, yo creo que son buenos los integrantes de la Corte, es gente muy versada, que sabe que lo que está haciendo".

Frente a ello, los miembros de la Lista Bordó entendió que "las opiniones públicas que pueden resultar naturales y constructivas cuando provienen del mismo Poder Judicial o de Asociaciones y entidades internas, por caso la agrupación Justicia Legítima de la que resulta cofundadora, constituyen una intromisión cuando se expresan desde una función pública de elevada jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional".

"Dadas estas apreciaciones y en el entendimiento de que su observancia constituirá una pauta básica de coordinación y buen funcionamiento entre los poderes judiciales y ejecutivo en materia carcelaria, aprovechamos la oportunidad para felicitar a la ex colega por su designación y sugerirle respetuosamente su exclusiva dedicación a la mejora del servicio de cárceles federales, cuya delicada situación actual nos consta", agregaron.

