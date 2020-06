Con la firma de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y la ministra de Justicia, Marcela Losardo se publicó en el Boletín Oficial la designación de María Laura Garrigós de Rébori como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por un plazo de 180 días. Lo hará en reemplazo de Emiliano Blanco, quien había presentado su renuncia.

La decisión se tomó con "el fin de normalizar el funcionamiento" del SPF "que ha sido declarado en emergencia en el mes de marzo de 2019 debido a la sobrepoblación carcelaria, situación que se ha visto agravada en el contexto de la pandemia de COVID-19, y con el fin de lograr el efectivo cumplimiento de los objetivos previstos en la citada Ley N° 20.416, resulta necesario disponer la intervención de dicho organismo".

"Desígnase, con carácter “ad honórem”, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia a la doctora María Laura Garrigós, quien ejercerá, asimismo, la función de titular de la intervención", se lee en el Decreto 539/2020.

Garrigós se desempeñó como jueza de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2018 y, entre otras cosas, fue la creadora de la agrupación Justicia Legítima. Además de ser la encargada de la intervención, será la titular de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.

La noticia se conoció luego que el Presidente de la Nación lo anunciara a través de su cuenta de Twitter. "He designado a @marialgarrigos, una mujer de vasta experiencia en la Justicia penal, como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal. Tenemos la obligación de hacernos cargo del problema carcelario, una vieja deuda de la democracia", publicó el mandatario.

En una entrevista radial, la ex magistrada expresó que "el Poder Judicial va a contar en mí con una persona que no solamente está abierta al diálogo y a todos los requerimientos, sino con alguien que entiende de lo que están hablando, cuáles son sus urgencias y necesidades" y adelantó que su trabajo buscará "solucionar problemas de falta de capacitación, ya que los internos que se capacitan estando detenidos no reinciden".

La intervención fue ordenada luego que se conocieran las sospechas de presuntas escuchas ilegales, durante el gobierno de Mauricio Macri, que se habrían realizado sobre ex funcionarios que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza, que esta semana fue allanado por orden del magistrado federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.