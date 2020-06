I.- Introducción:

Con fecha 23 de diciembre del año 2019 se publicó la Ley 27.541 mediante la cual, entre otras cuestiones, se estableció un régimen de “Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs” (ver Capítulo I del Título IV de la ley).

La medida está dirigida a los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social, que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (según los términos del artículo 2° de la ley 24.467) a fin de que regularicen sus obligaciones tributarias vencidas al 30 de noviembre de 2019, estableciendo como uno de sus beneficios la extinción de las acciones penales vinculadas a tales obligaciones tributarias.

Ahora bien, atento que el plazo para adherirse a dicho régimen se vencía el 30 de abril, el Gobierno dispuso su ampliación hasta el 30 de junio con el objetivo de que la pandemia del coronavirus y el consecuente freno de la economía, no impida a los contribuyentes sumarse a al plan de facilidades y así tornar eficaz la recuperación de las MiPyMEs perseguida por dicha ley ([1]).

De tal manera, a la situación de emergencia que provocó el establecimiento del régimen de regularización referido, se le suma ahora la profundización de la crisis generada por la pandemia, todo lo cual obliga más que nunca a brindar reglas claras que limiten la posibilidad de que surjan sorpresas posteriores, tal como ocurrió con el régimen de regularización anterior previsto en la Ley 27.260.

II.- ¿Qué establece el actual régimen de “Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs”?

El Capítulo I del Título IV de la ley 27.541 establece un régimen de “Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs”.

Así, en su artículo 8 se dispone que “… los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen por el presente Capítulo …”.

Ese mismo artículo, agrega que se consideran comprendidas en el régimen “… los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional ...”, mientras que el artículo 9° siguiente incluye también “… las obligaciones allí previstas que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos…”.

Por su parte, el art. 10 dispone que “… El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme. La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación …”.

De tal manera, en lo que aquí interesa, cabe resaltar que el régimen permite a ciertos contribuyentes regularizar sus obligaciones tributarias vencidas al 30 de noviembre de 2019, estableciendo la extinción de la acción penal vinculada a tales obligaciones tributarias, es decir, se trata de una “amnistía” conforme lo dispone el art. 59 del Cód. Penal y el art. 75, inc. 20 de la Constitución Nacional.

III.- Problemas que surgieron en la aplicación del régimen de regularización anterior.

A pesar de que el régimen de la Ley 27.260 estableció una amnistía similar a la actual, en dicha oportunidad se discutió si la liberación penal allí establecida se circunscribía a los delitos tributarios o si también se extendía a los ilícitos aduaneros, pues algunos fiscales y jueces cuestionaron su inclusión, generando varios precedentes judiciales que analizaron el tema.

Así, cabe recordar que la Ley 27.260 estableció un “Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias” que también incluyó un supuesto de extinción de la acción penal consistente en el pago por parte del contribuyente del total de la suma adeudada de contado o mediante un plan de facilidad de pago (cfr. art. 54 de la ley).

Fue así que luego de que varias personas se acogieran al régimen referido (y abonaran lo que la AFIP consideraba que se debía), cuando solicitaron judicialmente la extinción de la acción penal, se encontraron con algunas opiniones jurídicas que consideraban que la ley solamente era aplicable respecto los delitos tributarios, no sucediendo lo mismo con los delitos aduaneros.

Luego de varios meses de tramitación de recursos en diferentes expedientes, quedó claro que las disposiciones de la Ley 27.260 podían ser aplicadas tanto a los delitos tributarios como a los aduaneros siempre y cuando generen obligaciones tributarias a ser regularizadas.

En tal sentido, se sostuvo que las disposiciones de dicho régimen no podían ser aplicadas para los delitos aduaneros en la medida en que dichos ilícitos no se mencionaban específicamente en la ley.

Ante esta discusión planteada en algunos Juzgados de primera instancia, el tema se trasladó al ámbito de la Cámara de Apelaciones del fuero Penal Económico donde se adoptó una postura más amplia. Así, se sostuvo que “… de dicha norma se desprende, no obstante su redacción poco clara, que esa regularización comprende, contrariamente a lo sostenido por el a quo, las acciones penales, tributarias y aduaneras, debiéndose considerar incluidos en el régimen tanto los delitos tributarios como los delitos aduaneros siempre que importen una obligación tributaria impaga…” ([2]).

En forma posterior, esta postura también fue receptada por el Cámara Federal de Casación Penal, quien afirmó que “… Si bien de la lectura de la norma transcripta podría interpretarse que sólo se contemplan las infracciones aduaneras al no referir literalmente a “delitos aduaneros”, lo cierto es que allí fueron contemplados los delitos tributarios, cambiarios como así también los delitos aduaneros … del tenor literal de la norma se desprende que el legislador se refirió en plural a “acciones penales” para luego hacer mención a “tributarias y aduaneras”. En este sentido, si hubiese querido excluir las acciones penales aduaneras —como interpretó el tribunal— debió haber hecho alusión —en singular— a la “acción penal tributaria”, por un lado, y a la “acción aduanera”, por el otro ...” ([3]).

IV.- Régimen de regularización tributaria de la ley 27.541 para los delitos aduaneros. Necesidad de brindar certeza respecto su aplicación.

Conforme quedó explicado en los puntos anteriores, ante el próximo vencimiento del plazo de acogimiento surge la necesidad de brindar certeza respecto a la aplicación de este nuevo régimen de regularización tributaria ([4]).

En tal sentido, si bien se continúa con una marcada tendencia recaudatoria como eje de política criminal ([5]), se agrega ahora también una suerte de reconocimiento a la profundización de la crisis económica provocada por la pandemia referida, que exige una interpretación aún más amplia para que pueda funcionar este volver a empezar en la relación administración-administrado.

De tal manera, para fomentar la decisión de acogerse al régimen y respetar esa propuesta de volver empezar perseguido por el legislador, resulta imprescindible que se brinde al administrado la tranquilidad de que no van a haber sorpresas posteriores, tal como ocurrió en el régimen anterior.

Las reglas de juego tienen que ser claras y sus beneficios no pueden desvirtuarse por interpretaciones jurídicas restrictivas, siendo aplicables a tal fin los principios de in dubio pro reo ([6]) y pro homine([7]).

En tal sentido, si bien se trata de un régimen que se aplica únicamente a los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social que se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (según los términos del artículo 2° de la Ley 24.467 y modificatorias), es importante aclarar que el efecto de la extinción debe trasladarse a todos los imputados de la causa.

Así, como en las causas penales aduaneras suele haber más de un imputado, si uno de ellos se allana al pago de los tributos debidos regularizando así la obligación tributaria base del delito aduanero en cuestión, el efecto previsto en el art. 59 inc. 2 del Código Penal (amnistía) se traslada al resto dado que la obligación tributaria es solidaria. Cabe recordar que el Código Aduanero en su art. 782 dispone esta situación afirmando que “… los autores, cómplices, instigadores, encubridores y beneficiarios del contrabando de importación o de exportación responden solidariamente por los tributos pertinentes…”.

Esta postura fue resaltada por el Dr. Guillermo Coronel en un trabajo anterior ([8]), citando incluso un fallo de la Cámara Nacional en lo Penal Económico en el que se destacó que “... los efectos de la amnistía alcanzarían no solo al autor, sino también a los coautores, cómplices e instigadores. En aquel sentido se ha expedido la Cámara Federal de Casación Penal al afirmar que “...la extinción de la acción penal prevista en la norma referida se encuentra regulada para los supuestos relativos a las obligaciones tributarias directamente pertinentes a los delitos imputados o imputables al sujeto que efectúa la exteriorización, es decir, contemplados como elementos del tipo penal objetivo. En efecto, el beneficio de liberación alcanza a las acciones penales que se siguen o pueden seguirse en contra de un sujeto siempre y cuando la exteriorización lo sea respecto de las transgresiones que constituyan el objeto procesal de la causa penal en trámite. (Confr. CFCP, Sala IV, 05/06/2017, causa N° FCB12000035/2012/5/CFC2, Reg. N° 641/17.4) …”. ([9]).

También debe precisarse la cuestión relativa a si el régimen en cuestión se aplica a todos los delitos aduaneros o solo a alguno de ellos, pues aquí también resulta posible que se adopten interpretaciones restrictivas contrariarías a los principios que venimos afirmando.

La Constitución Nacional no excluye la posibilidad de que el Congreso legisle sobre otros contenidos de la amnistía, en tanto y en cuanto se mantenga su carácter esencial de amnistías generales, toda vez que la amnistía es esencialmente general, abarca a todos los supuestos comprometidos en una clase de delitos, y es resorte del Poder Legislativo, único poder que tiene la potestad de declarar la criminalidad de los actos, de crear sanciones y de borrar sus efectos.

Al respecto, en el mismo precedente citado en los párrafos anteriores, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico afirmó que la extinción del régimen de la ley anterior no era automática, pues se debían previamente analizar “la naturaleza de la maniobra y el fin perseguido por la misma en cada caso particular … pues no puede estimarse que se esté en presencia de una maniobra llevada a cabo sólo para evitar el pago o reducir el monto de los derechos de importación y los demás cargos correspondientes a la mercadería involucrada, sino que se trataría de la introducción al país en forma clandestina de mercadería que de aquella manera también habría sido sustraída de los controles vinculados con el cumplimiento de normas de seguridad eléctrica establecidas para el consumo de aquélla dentro del país” ([10]).

Es decir, a pesar de aceptarse la aplicación del régimen para los delitos aduaneros y aún cuando la ley no estableció limitación alguna, existe una tendencia que pretendería limitar su aplicación sólo para los casos en los que el imputado del delito de contrabando hubiera querido únicamente eludir el pago de tributos.

Esta misma postura parece surgir de una mala lectura del fallo de la Cámara Federal de Casación citado en el punto precedente ([11]), en el que recogiendo un precedente anterior ([12]), parece señalarse que sólo sería aplicable en la medida que el delito de contrabando imputado se relacione “exclusivamente” con obligaciones aduaneras de naturaleza tributaria, lo cual a nuestro criterio no corresponde, porque el régimen no exige dicha exclusividad.

Reiteramos, atento que la Ley 27.541 no establece limitación alguna, es claro que en todos los expedientes donde se impute un delito aduanero (esto es, delito de contrabando simple – arts. 863 y 864 del CA -, agravado – arts. 865 del CA –, su tentativa – art. 871 del CA – o el delito de encubrimiento – art. 874 del CA –), siempre que hubiera generado una obligación tributaria que pueda ser regularizada, resulta pasible de ser incluida dentro del régimen en cuestión.

Por ello, creemos que no corresponde efectuar distingo alguno en base a lo que el imputado hubiera querido o si se trata de un supuesto en el que además de dicha obligación tributaria eludida, provocó algún efecto adicional como por ejemplo el posible incumplimiento a una restricción que puede perfectamente ser subsanada con posterioridad. Es importante recordar que una cosa es que se trate de mercadería prohibida y otra muy distinta que su ingreso o egreso necesite de una intervención previa de otro organismo como SEDRONAR, ANMAT, INAL, RENAR, etc. y que sólo constituye una restricción a la importación y exportación ([13]).

En tal sentido, si el delito aduanero analizado en un expediente penal tiene una obligación tributaria que puede ser regularizada, corresponde conceder el beneficio en cuestión, aún cuando se hubiera afectado también alguna otra función de control del servicio aduanero.

Por todo ello, la nueva Ley 27.541 no debería enfrentar situaciones conflictivas, siendo claro al sostener en el segundo párrafo del artículo 10 que “… La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación…”.

Así, los sujetos que se acojan a este régimen de regularización, mientras cumplan con los pagos previstos en este artículo, gozarán como beneficio la liberación de toda acción por delitos de la ley penal aduanera que pudieren corresponder.

Por ello, la Justicia se debe limitar a constatar que se haya cumplido con los requisitos que exige el régimen, sobre todo al cumplimiento de la cancelación de los tributos obligados, pues si cumplió con ese pago, corresponde aplicar este beneficio de suspensión y/o extinción, sin establecer vía interpretación, requisitos no previstos legalmente.



V.- Conclusiones.

Por todo lo expuesto, es importante resaltar que se trata de un régimen de regularización que tiene su base en los principios constitucionales referidos de pro homine y de in dubio pro reo, como así también en el principio de legalidad (art. 18 y 19 de la CN) y de competencia exclusiva del Congreso de la Nación a los fines de la determinación del impuesto, sus elementos esenciales, el contenido y alcance de la amnistía que importa la ley 27.451 y las liberaciones de acciones penales que éste régimen especial establece (cfr. art. 4, 52, 75, inc. 1, 2 y 20 y 99, inc. 3 de la CN.

Respecto a esto último, cabe recordar que nuestra Corte Suprema tiene dicho que "la Constitución Nacional no excluye la posibilidad de que el Congreso legisle sobre otros contenidos de la amnistía, en tanto y en cuanto se mantenga su carácter esencial de amnistías generales, toda vez que la amnistía es esencialmente general, abarca a todos los supuestos comprometidos en una clase de delitos, y es resorte del Poder Legislativo, único poder que tiene la potestad de declarar la criminalidad de los actos, de crear sanciones y de borrar sus efectos".

Y es así que la causa determinante del acogimiento (y del éxito del mismo) es la confianza depositada en el Estado, no sólo en su capacidad de gestión futura, sino en la conducta de sus órganos de aplicación en el cumplimiento de los beneficios ofrecidos por la Ley 27.541.

Esto último implica el compromiso de una interpretación amplia y a favor del contribuyente de todos aquellos aspectos omitidos o no claros en su letra, para así poder lograr la recuperación de las MiPyMes, más aún ahora en que la situación de emergencia que llevó al dictado del régimen en cuestión, se profundizó con la crisis generada por la pandemia.

