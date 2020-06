En el marco de la flexibilización del aislamiento obligatorio que está llevando adelante el Comité de Crisis de la provincia de San Luis por no contar con transmisión comunitaria de Covid-19, el Superior Tribunal de Justicia anunció el retorno a la actividad presencial a partir del lunes 8 de junio, en el horario de 8.00 a 13.00 horas. Informaron que la medida, que aún está en análisis, se hará efectiva de forma gradual y atendiendo los protocolos de salud e higiene sanitaria vigentes. Esto implica que sólo volverán a sus dependencias, los magistrados, funcionarios y agentes judiciales que no estén incluidos en los grupos de riesgo. Cada responsable de dependencia deberá organizar el trabajo por grupos que no podrán exceder las cuatro personas incluyendo al juez, secretario o responsable. Para ejecutar esta condición, la Dirección de Recursos Humanos informará a cada juzgado u oficina, quiénes estarían en condición de regresar a la actividad presencial. En tanto, que los trabajadores judiciales que deban continuar en sus hogares, seguirán con la modalidad del teletrabajo.