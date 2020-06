Una investigación sobre los femicidios ocurridos durante el año 2019, que publicó la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reveló que al momento del cierre del relevamiento (31 de diciembre de 2019), se registraban en Córdoba 19 causas judiciales en las cuales se investigan los femicidios de 19 víctimas directas y una víctima vinculada.

Conforme a la información registrada a la fecha de Corte del registro, basada también en los datos estadísticos proporcionados por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de la provincia de Córdoba, en seis de las causas judiciales se extinguió la acción penal por suicidio del sujeto activo; sin embargo, la causa judicial continuaba en investigación. Con relación al resto de las causas judiciales, la totalidad de los sujetos activos se encontraban privados de la libertad, alojados en una unidad carcelaria: nueve están en etapa de investigación y cuatro, en etapa de juicio.

Más de la mitad (10) de los sujetos activos tenían entre 25 (veinticinco) y 44 (cuarenta y cuatro) años de al momento del femicidio directo. No hubo sujetos activos menores de 18 años.

En base a las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el año 2019, se estableció que la tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 (cien mil) mujeres fue 1,00, por debajo de la media nacional que se ubica en 1,10. Esto equivale a un femicidio cada 100.114 mujeres en la provincia de Córdoba.

2 (dos) víctimas eran menores de 18 (dieciocho) años, 8 (ocho) tenían entre 18 (dieciocho) y 34 (treinta y cuatro) años, 6 (seis) entre 35 (treinta y cinco) y 59 (cincuenta y nueve), y otras 3 (tres) víctimas de femicidio directo tenían 60 (sesenta) años o más.

Con relación a los hechos previos de violencia de género, surge que al menos 5 (cinco) víctimas habían efectuado denuncias formales contra los sujetos activos, mientras que en 2 (dos) casos se relevó la existencia de hechos previos por otros medios a partir de la revisión de las causas judiciales.

Se informó que 2 (dos) víctimas directas de femicidio solicitaron medidas de protección que se encontraban vigentes al momento del hecho mientras que, respecto de 3 (tres) víctimas, las medidas se encontraban vencidas. Por otro lado, 4 (cuatro) mujeres nunca habían solicitado medidas judiciales. No se obtuvo este dato respecto de 10 (diez) víctimas.

De la totalidad de las imputaciones, 6 (seis) contemplaban la violencia de género como agravante. De este universo, 5 (cinco) también contemplaban los vínculos. En otras 6 (seis) se aplicó únicamente la agravante por el vínculo. Por su parte, 1 (una) imputación no contemplaba como agravantes ni la violencia de género ni los vínculos. En 5 (cinco) casos no se reportaron imputaciones y solo se informó la carátula de la causa. Por último, no se obtuvo este dato respecto de 1 (un) sujeto activo.

En 9 (nueve) casos se empleó armas blancas para cometer el femicidio, mientras que en 4 (cuatro) se utilizaron armas de fuego, de las cuales no se cuenta con datos sobre su autorización. En otras 5 (cinco) ocasiones el medio empleado fue la fuerza física. Por otro lado, en 1 (un) caso se relevó que el sujeto activo había empleado un elemento metálico para cometer el hecho, informado como “otros medios”.

Según el informe, el 70% de los hechos se produjeron vivienda de la víctima; mientras que el 20% ocurrió en un espacio público y el 10% en otra vivienda. El 80% de las víctimas eran parejas o exparejas de los victimarios y el 40% convivía con el atacante en el momento del crimen. Un dato no menor es que el 25% de las víctimas denunciaron alguna vez a su agresor.

La más joven de las víctimas tenía 16 años; mientras que la mayor tenía 76 años. El promedio de edad se ubicó en los 39 años. Por su parte, de los imputados, el más joven tenía 18 años, el más adulto 83 años, mientras que la edad promedio de los imputados ronda los 40 años.

En 1 solo caso el imputado pertenecía a las Fuerzas de Seguridad, mientras que el 21% de los imputados están relacionados con consumo problemático.

En cuanto al estado procesal de las causas penales por femicidio iniciadas el año pasado, la investigación señala que 47% se encuentre en la etapa de investigación penal preparatoria; mientras que el 21% ya fueron elevadas a juicio. El 32% de las causas fueron archivadas por la extinción de la acción penal a causa de la muerte del imputado.