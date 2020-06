Mufasa se sienta a hablar con Simba, sobre el riesgo de la desobediencia. El agente Smith discute con Neo sobre el sentido de seguir luchando. Miguel tiene miedo a hablar con sus padres sobre su vocación musical. Esty Schwartz, criada en una comunidad judía ortodoxa, no se atreve a hablar con su esposo sobre sus aspiraciones. Tyrion Lannister argumenta en su juicio sobre su inocencia. El miembro nro. 8 del jurado persuade a los otros 11 integrantes sobre la inocencia de un acusado. La policía Raquel Murillo negocia con “El Profesor” para que suelten a los rehenes.

Todas estas situaciones ficticias - basadas en escenas de El Rey León, Matrix, Coco, No Ortodoxa, Juego de Tronos, 12 hombres en pugna y La Casa de Papel respectivamente - reflejan una conversación difícil, un entramado de relaciones, poder, sentimientos y trasfondo que generalmente dificultan el resultado y que hacen de espejo con la vida cotidiana.

Y esos resultados son producto de nuestras conversaciones, que reflejan a su vez nuestra forma de mirar el mundo. “No vemos las cosas como son, sino como somos” sostenía Krishnamurti. En las llamadas “conversaciones difíciles” con un cliente, un socio, un empleado o un familiar, se evidencian la confusión entre hechos y opiniones, y como nuestras emociones afectan directamente la forma de abordar el tema. Es algo muy personal, que una conversación sea difícil para una persona no implica que lo sea para otra. ¿Qué nos pasa a cada uno frente a ciertas situaciones? ¿Cuál es realmente la conversación de fondo? Más allá de la discusión del tema específico (cierre de la oficina, desvinculación, queja de un cliente) existe un trasfondo de identidad. ¿Qué estamos discutiendo realmente? En una disputa entre socios, a veces la discusión es sobre quien ostenta el PODER; en el caso de una desvinculación, se puede cuestionar el sentido de VALOR del empleado; en una queja, se evidencia la pérdida de CONFIANZA.

Frente a un hecho “objetivo”, no todos vemos, sentimos y opinamos lo mismo.

Hace un tiempo participé como observador en una discusión entre socios de un Estudio. Si bien el debate principal era sobre el enfoque jurídico de un caso, la que realmente estaban discutiendo era quien tenía la última palabra. Ambos abogados tenían muchos preconceptos sobre el desempeño del otro, lo que generaba falta de escucha, enojo y frustración. Lo más difícil fue que ellos pudieran ver y reconocer sus inferencias y emociones, y luego trabajar con ellas. El conflicto original se terminó disolviendo cuando comprendieron este entramado invisible y fueron valientes para conversar sobre ello (de hecho, encontraron la manera de conjugar ambas visiones).

Detrás de las emociones que nos mueven a la acción hay pensamientos, interpretaciones, sobre lo que está pasando, que pueden oscilar entre una mirada de oportunidad y un enfoque de victimización. Frente a un hecho “objetivo”, no todos vemos, sentimos y opinamos lo mismo. Por poner un ejemplo: para algunos la cuarentena es vivida como una bendición (encontraron tiempo para planificar, para estar con sus hijos, para generar nuevos negocios, para aprender, para desarrollar nuevas habilidades) y para otros es la concreción de una pesadilla (están encerrados en su casa, no pueden trabajar, no tienen acceso a los expedientes, tienen que hacer compras para sus padres). La conversación que tenemos con nosotros mismos sobre lo que suponemos que está pasando, es lo que nos condiciona como observadores, lo que nos hace sentir que una situación es más difícil de encarar que otra.

En la medida que contemos con distinciones lingüísticas, que podamos identificar correctamente nuestro estado emocional y que entendamos lo que creemos que está en juego (para la contraparte puede estar en juego otra cosa), vamos a poder alcanzar en forma más eficiente los resultados que nos propongamos.





