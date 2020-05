Tras el anuncio de la prórroga de la feria extraordinaria hasta el 7 de junio, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti exhortó a “salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica en lugares donde se expande” la epidemia del coronavirus (Covid-19) y opinó que las restricciones deben limitarse en el tiempo.

En diálogo con CNN Primera Mañana, el expresidente del Alto Tribunal afirmó que “la Argentina felizmente tenemos que estar muy contentos” porque “se ha actuado dentro del estado de derecho” y advirtió que en este punto “hay una coincidencia muy importante dentro de los poderes del Estado”.

Lorenzetti consideró que en estos momentos hay “una etapa de transición” y que “ahora lo que estamos viendo es dónde se puede liberar la cuarentena”. En el país, según datos oficiales, se confirmaron 12615 personas infectadas y 467 fallecidos.

En este contexto, el magistrado afirmó que las cuarentenas “no pueden ser permanentes“. “Tenemos situaciones en todo el país donde se comenzó a liberar la cuarentena y se comenzó a trabajar. En la etapa que viene hay que concentrarse en los lugares de riesgo. Hay que salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica en los lugares donde se expande el virus: el transporte público, los geriátricos, en lugares de extrema pobreza o donde es muy difícil el control del aislamiento”, dijo.

También opinó que “los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales y para eso hay límites”, y añadió: “Las restricciones suelen ser temporarias, por razones de salud, pero siempre limitadas en el tiempo. Esto es una regla”.

Expresó, además, que “hay mucho debate de cuál es el límite” y precisó que “el principio general es que tenemos que defender las libertades. Se defienden siempre, haya o no emergencia. El punto es hasta cuándo se justifican. En cada país es distinto porque hay realidades distintas. En Argentina donde no hay contagio ahí no se justifica la cuarentena“.

Sin embargo, las declaraciones de Lorenzetti revivaron nuevamente el reclamo de abogados y profesionales sobre la necesidad del restablecimiento del servicio de justicia. A este pedido se le suman otras actividades que se encuentran "paralizadas" desde mediados de marzo y que ya se encuentran analizando posibles presentaciones judiciales.

"La cuarentena se usaba en la Edad Media. Hay una actitud defensiva y tenemos que pasar a una actitud proactiva, de prevención, de lo que va a ocurrir. Cuando uno actúa a la defensiva, las medidas son válidas porque son excepcionales, pero tienen que estar limitadas en el tiempo", sostuvo y concluyó: “Hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial si la emergencia se prolonga en el tiempo".

Estas declaraciones se dan en el marco de una nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, con el objetivo de contener el avance del coronavirus. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la zona más afectada, mientras que en el resto del país avanza hacia la reapertura progresiva de las actividades.

En el fuero Contencioso y Administrativo Federal actualmente tramita un amparo colectivo para la reanudación de la actividad, mientras que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal anunció que en las próximas horas presentará un amparo para que los letrados puedan concurrir a sus estudios.

En el mismo sentido, el Máximo Tribunal, por unanimidad, prorrogó este lunes la feria judicial extraordinaria. Sin embargo, las declaraciones de Lorenzetti revivaron nuevamente el reclamo de abogados y profesionales sobre la necesidad del restablecimiento del servicio de justicia. A este pedido se le suman otras actividades que se encuentran "paralizadas" desde mediados de marzo y que ya se encuentran analizando posibles presentaciones judiciales.

En el fuero Contencioso y Administrativo Federal actualmente tramita un amparo colectivo para la reanudación de la actividad, mientras que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal anunció que en las próximas horas presentará un amparo para que los letrados puedan concurrir a sus estudios. "Vamos a presentar un amparo desde el CPACF para que los abogados puedan ir a sus estudios", anunció el expresidente de la entidad, Jorge Rizzo.