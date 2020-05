Racing Club de Avellaneda y una compañía de seguros deberán indemnizar a un hincha como consecuencia de las lesiones que sufrió en una avalancha. Así lo confirmó la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, integrada por María Isabel Benavente y Gabriela Iturbide, en los autos “D., D. c/Asoc. Civil Racing Club s/ daños y perjuicios”.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2014, cuando el actor concurrió al estadio de Racing a fin de presenciar como espectador el partido de fútbol que se disputaba contra Club Atlético River Plate. Su equipo iba primero y tenía grandes posibilidades de salir campeón del torneo, motivo por el cual había mucha gente en la cancha.

Según consta en la causa, luego de ocurrido el único gol del encuentro, la gente se abalanzó hacia adelante produciendo una avalancha, lo que hizo que se desprendiera el para-avalanchas que se encontraba detrás del demandante, lo que lo golpeó y permitió que toda la gente que tenía detrás le cayera encima. Como consecuencia del hecho, el actor sufrió lesiones.

El magistrado de primera instancia admitió la demanda y le otorgó al actor $1.400.000 por incapacidad sobreviniente, $60.000 por gastos de tratamiento psicológico y $80.000 por daño moral. La decisión fue apelada.

En este escenario, las juezas de Alzada despejaron los planteos y dudas sobre la responsabilidad que le corresponde al club demandado por un hecho como el que se denunció en la demanda.

"No tengo ninguna duda de que el actor efectivamente sufrió lesiones el día 23de noviembre de 2014 mientras presenciaba como espectador el encuentro deportivo que disputaba el equipo de la asociación demandada contra Club Atlético River Plate, y que la responsabilidad por esas lesiones le resulta imputable exclusivamente a la demandada, quien a su vez no probó ninguna eximente que la exonere de responsabilidad", sostuvo la camarista Gabriela A.Iturbide, autora del voto que lideró el acuerdo de la Sala.

La Cámara confirmó así la responsabilidad y decidió modificar el monto otorgado por la incapacidad sobreviniente y reducirlo a la suma total de $1.000.000. También modificó el monto otorgado por daño moral a la suma total de $250.000.

”Considero que la actitud mantenida por el club y la citada en garantía en esta instancia resulta insostenible, pues no sólo niegan que el actor haya estado en el estadio, sino que también afirman que el día del accidente no se produjo ninguna avalancha y entienden que no es lógico que un para-avalanchas se hubiera desprendido, siendo que todo ello se probó acabadamente en estos autos”, agregó la magistrada.

Los magistradas destacaron el hecho de que la demandada “insista a esta altura del proceso en el desconocimiento de hechos que han quedado acreditados en la etapa probatoria”. Los testigos que asistieron al actor para poder sacarlo de la tribuna explicaron que la cantidad de gente dificultó la salida, y confirmaron que el actor había sufrido una fractura expuesta en su pierna izquierda.

