El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal dictó una resolución por la cual se informó de la suspensión de la matrícula de los abogados que deben tres cuotas anuales, la medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del titular del organismo, Eduardo Awad.

“Suspéndanse todas las matrículas que se encuentren en mora en el pago de las cuotas anuales correspondientes a los períodos 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020 (o anteriores)”, indica el texto, que tiene un anexo con el listado de todos los letrados a quienes les impactó la medida.

La decisión comenzó a ser criticada por letrados, que cuestionaron que se haya tomado en este contexto de pandemia y feria judicial extraordinaria. Según pudo saber Diario Judicial, la decisión fue adoptada por imperativo de la Ley 23.187 y la suspensión de matrículas se hace todos los años cuando termina el ejercicio anual, que es el 30 de abril.

Respecto de la publicación del listado del “veraz de abogados”, la entidad asegura que es una información a la sociedad en general, para que se tenga en cuenta quienes se encuentran inhabilitados para el ejercicio de la profesión, y así evitar maniobras defraudatorias. Que haya sido en el Boletín Oficial, además, obedece a que el CPACF es un ente publico no estatal, por eso todos los años se publica ese listado, o la fijación de las fechas de elecciones.

Este aspecto también despertó cuestionamientos, relacionados con que se identifica con nombre y apellido a quien no pagó la matrícula pero las sentencias disciplinarias contra letrados por faltas éticas como quedarse con fondos de un cliente son anonimizadas.

Desde la entidad presidida por Awad informan que con el pago de una de las cuotas adeudadas se rehabilita la matrícula. “De hecho, hoy ya cancelaron su deuda más de 80 abogados”, le indicó una fuente a este medio, que agregó también que la matricula 20/21 no esta actualmente al cobro ni tampoco se determinó su valor.

Quienes critican la medida cuestionan que se haya oficializado en el contexto del aislamiento, donde no se puede trabajar ni cobrar honorarios. Del otro lado, aseguran que en una gran parte de los casos se trata de matriculados que no ejercen activamente la profesión, “hacen un divorcio o sucesión al año, pero como es barato litigar en la Capital Federal, no la dan de baja”, cuestionan otros profesionales.

El Colegio, aseguran, tiene la matrícula más barata del mundo y se puede pagar en cuotas. A ello se suma que la jurisprudencia tiene resuelto que tres años sin pagarla se presume abandono del ejercicio de la profesión, porque son cuatro años sin abonar dinero para seguir litigando.