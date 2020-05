La jueza de Ejecución Penal de la ciudad de San Francisco, María Teresa Garay, fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por haberle otorgado prisión domiciliaria a Antonio Puntonet, que en febrero de 2019 fue condenado a 8 años y tres meses de prisión por haber abusado a su propia hija.

En el caso en análisis, el imputado abusó a su hija hace once años atrás, cuando ella tenía 14. La víctima logró corroborar que el abusador es su padre biológico y que su madre se separó de él cuando se enteró lo que ocurría. Sin embargo, el hombre ahora está casado con otra mujer y gracias al beneficio que le fue otorgado, pudo regresar a su casa junto a su nueva esposa tras haber pasado apenas 14 meses en la cárcel de San Francisco.

“Tenemos que estar siempre del lado de la mujer y defender sus derechos que acá han sido vulnerados; porque ella ni siquiera fue notificada, violándose la ley 27.732”, aseguró la legisladora que impulsó el jury.

La jueza Garay tomó la decisión justificando que informes del Servicio Médico del Establecimiento Penitenciario detallan que el tratamiento que recibe el penado requiere egresos periódicos de la Unidad Penal, a instituciones sanitarias del medio libre. Garay sostuvo que esa situación “no podía ser obviada, frente al enorme riesgo que implicaría que un paciente privado de la libertad pueda retornar al Establecimiento Penitenciario de una institución de salud con algún contagio, sea Covid-19 u otro virus”.

Sin embargo, el forense había advertido a la magistrada antes de tomar la resolución que el hecho de que el abusador esté alojado en el establecimiento carcelario no impide el adecuado tratamiento y el control de la evolución de su patología, por lo que puede permanecer alojado en su lugar detención. Además, en el penal señalado no se han registrado hasta el momento casos de coronavirus.

La magistrada tomó la decisión sin consultarle a la víctima, lo que fue cuestionado por la legisladora Carolina Basualdo, ya que significó un incumplimiento de la Ley N° 27.372, la cual establece que tienen que notificarse a la víctima cuando haya algún procedimiento distinto en relación a un delincuente que ya ha sido declarado culpable y que tiene una pena.

Esto último fue lo que motivó la solicitud de “Jury” hacia la magistrada por parte de la legisladora provincial, titular de la Comisión de Equidad Y Violencia de Genero provincial..En declaraciones, la diputada afirmó que el pedido fue elevado al Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba, y que “considero que la resolución vulnera los derechos de la víctima y los derechos de las mujeres; otorgándole prisión domiciliaria a un violador que abusó de su hija y que tiene 8 años de prisión, y que recién ha cumplido uno”.

“Espero que este delincuente vuelva a la cárcel y que esta joven pueda estar en paz. Como legisladoras, nos tenemos que poner al frente de esto porque estamos violentando a la Justicia y sobre todo, no estamos dándole los derechos que les corresponden a nuestras víctimas que son a quienes debemos cuidar” concluyó Basualdo.

Por otro lado, la víctima, quien hoy tiene 26 años, en declaraciones a la prensa cordobesa manifestó su decepción cuando se enteró de lo ocurrido: “Me soltaron la mano. No sé por qué tomó la decisión y por qué no me avisaron. Fue caótico. El juzgado me dio un teléfono por si me ataca de nuevo. Un llamado totalmente descolocado, fue terrible, fue violento”.

La víctima indicó además que está en “estado de shock” y que esto la golpea en un momento en que ella había logrado recuperar su “paz” y “vivir una vida normal”.