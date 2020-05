El Consejo directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta reiteró el pedido a la Corte de Justicia de Salta de "restablecimiento total del servicio esencial de la Justicia" a partir del 11 de mayo próximo, bajo un estricto protocolo. "Resulta imperioso y urgente que se restablezca el servicio esencial de justicia en su totalidad, el pleno ejercicio de derechos de los justiciables y el absoluto e irrestricto ejercicio profesional de la Abogacía, todo lo cuál no admite limitación alguna. El restablecimiento de la Justicia plena e inmediata ya no admite dilaciones, cuando las medidas sanitarias acompañan y se han habilitado un sin número de actividades", señalaron mediante un comunicado y advirtieron: "No es posible continuar en estado de feria permanente".