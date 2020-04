Mateo Laborde es Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA). En diálogo con Diario Judicial, esclareció las idas y vueltas entre Colproba y la SCBA por el restablecimiento del servicio de Justicia, y afirmó que el expediente electrónico “va a redundar en el futuro en procesos más rápidos y en una respuesta más adecuada de la Justicia en mejorar el servicio”.

DJ: Han sido días muy movidos pese al aislamiento obligatorio. Desde COLPROBA han enviado dos comunicados: uno a la Suprema Corte, y otro al Gobernador, solicitando el restablecimiento del servicio de justicia.

ML: Estábamos preocupados. Nosotros al principio del aislamiento hemos tomado una dirección política requiriéndole al Poder Judicial que de alguna manera explote la característica diferencial que tiene hoy la Provincia de Buenos Aires, que es tener un expediente electrónico y una posibilidad de la apertura de la jurisdicción más amplia que la que tenemos hoy, que se limita solo a las urgencias, a través del teletrabajo. Hasta fin del mes pasado, el sistema no estaba preparado para que las personas que trabajan en el Poder Judicial trabajen de forma remota, y eso hubo que hacerlo de urgencia. La Corte en ese sentido estaba trabajando muy bien, pero en todo momento, advirtió en una resolución que había muchos jueces que no entraban en el sistema. Nuestros pedidos enérgicos tuvieron que ver con la necesidad de que la Corte exige un camino concreto y enérgico hacia donde estamos yendo hoy, entendemos que hacia una reapertura paulatina y dentro de lo que el basto tecnológico requiere. Desde Colproba seguimos trabajando desde nuestras casas, no estamos de vacaciones, y contactándonos con nuestros clientes, y la dirigencia de abogados está en sesión permanente desde el principio de la pandemia de la mañana a la noche tratando de ver como mejoramos la situación de los abogados y de la Justicia.

DJ: Los pedidos de Colproba tuvieron una respuesta contraria de la AJB y la Asociación de Magistrados. Inmediatamente, ustedes publicaron una carta afirmando que “a la demagogia y a la mentira se le responde con la verdad”. ¿A qué se referían con esto?

ML: Estos comunicados tan fuertes advirtiendo algunas falsedades y algunas cuestiones que se producían en otros comunicados, no era simplemente con el ánimo de polemizar, sino remarcar la idea de que todos los inspectores del sistema de Justicia de alguna manera tenían que estar al servicio de esta nueva opción. Por supuesto, respetando los resguardos sanitarios necesarios, que es lo que hemos pedido desde el principio. Nunca pedimos ampliar los planteles mínimos que hoy tienen los juzgados trabajando en forma presencial, porque la primera rescisión de todas era respetar lo que el Presidente de la Nación y el Gobernador de la Provincia dictaba en su mandato.

DJ: Teniendo en cuenta que se planifica una salida gradual del aislamiento obligatorio, ¿cómo ves, a corto y largo plazo, la vuelta de los Tribunales?

ML: Pensando en el corto plazo, entiendo que la Corte va hacia una ampliación por etapas, generando los plazos judiciales primero para el poder Judicial, y luego para todo el resto de los auxiliares de Justicia y que podamos presentar este escrito en forma inmediatamente posterior, a medida que vaya testeando el sistema electrónico, y que el sistema electrónico funcione adecuadamente. En este momento vemos un camino hacia ahí y creo que en el corto plazo, si Dios quiere, para los abogados va a ser una gran respuesta al pedido del Colegio de Abogados de la Provincia y de todos los presidentes del Colegio de Abogados de todos los departamentos judiciales que estábamos en esta línea, desde el principio de la pandemia. A mediano y largo plazo, creo que va a ir dependiendo de las posibilidades de flexibilizar el aislamiento que se tengan de acuerdo a como progrese el virus, y de acuerdo a como resuelva el Poder Ejecutivo. Creo que nosotros hemos hecho todo lo que teníamos a mano para hacer: poner a funcionar, o colaborar para poner a funcionar la Justicia al máximo de lo que puede dar en estas condiciones. Después la ampliación va a ir dependiendo del Poder Ejecutivo y de las resoluciones que vayan tomando. La liberación de presencia en los Juzgados se va a dar con el tiempo, y por supuesto, lo último que vamos a conseguir, va a ser la reunión de personas que en nuestros casos impacta no sólo en la presencia de todo el personal del Poder Judicial en Tribunales, sino también la audiencia, juicios por Jurado. Creo que va a ser lo último que va a volver a la normalidad.

DJ: La Justicia ha tenido el desafío de adaptarse a las modalidades de teletrabajo y al Expediente Electrónico producto del aislamiento. Se ha visto una gran celeridad en procesos que antes tardaban meses en resolverse. ¿Crees que, a raíz de esta experiencia, puede pensarse a futuro una reconfiguración del sistema Judicial?

ML: Hace muchos años que el Colegio de Abogados de la Provincia, y que los abogados de toda la Provincia hemos puesto el ojo en el expediente electrónico y en el sistema de oralidad como las dos introducciones más virtuosas que ha tenido la Corte respecto a la celeridad de los procesos y a darle una respuesta más adecuada a los judiciales. No me cabe ninguna duda de las reformas que se van produciendo tendremos que analizarlas para que queden; y que vamos a sacar muchas buenas experiencias y buenas prácticas de todo este sistema de emergencia, al que todos nos vamos sometiendo y nos vamos adaptando a la mayor velocidad posible. Seguramente va a redundar en el futuro en procesos más rápidos y en una respuesta más adecuada de la Justicia en mejorar el servicio y lo principal sobre lo que tenemos grandes esperanzas los abogados es una reconfiguración del sistema de gestión que tiene el Poder Judicial apoyado en este sistema electrónico que es muy bueno, que es un gran desarrollo que ha hecho la Corte en este sentido, que nos permite de alguna manera tener alertas y tener y poder generar apoyos a los jueces de primera instancia de los distintos órganos, para que cuando tienen un inconveniente, todo el sistema esté a disposición para solucionarlo y de esta manera mejorar el resultado. Esto es lo que pedimos hace mucho y que parece que vamos a tener una oportunidad al menos de tenerlo en la mesa de discusión desde ahora para adelante.