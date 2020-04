El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) envió una misiva al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, y al presidente de la Suprema Corte, Eduardo Néstor De Lázzari, reiterando un mensaje que viene pregonando desde el anuncio del aislamiento: que el servicio de justicia debe restablecerse y que la profesión sea declarada un servicio esencial.

Sin embargo, tanto la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) como la Asociación de Magistrados y Funcionarios Bonaerenses criticaron la iniciativa de Colproba: en su página web oficial, AJB sostuvo que el gremio “emitió un comunicado realizando aclaraciones sobre la resolución de la Suprema Corte”, y que “ratifica su decisión de denunciar a las y los magistrados que pongan en riesgo la salud de las y los trabajadores y sus familias”.

Por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia hizo circular un comunicado en el que afirma que "el aislamiento y distanciamiento social han sido las primeras armas para enfrentar la pandemia. La cooperación recíproca a la que instamos, respetuosa y sin agresiones, constituyen el mejor antídoto para paliar sus drásticas consecuencias".

Desde la magistratura se resaltó que sus propuestas "han sido razonables, de amplitud progresiva y realizables". "No las hacemos desde un laboratorio, desde una posición lejana, ni basándonos en información sesgada o indirectamente adquirida. Son el producto de la experiencia en la realidad cotidiana que se vive en las primeras instancias. Somos nosotros los que sabemos con qué recursos contamos", consigna el texto.

"Son miles los magistrados, funcionarios y empleados que pudiendo trabajar desde sus casas no lo hacen".

Del otro lado, Colproba salió a desmentir las afirmaciones a través de un nuevo comunicado, en el que intenta dejar en claro cuales fueron los motivos detrás de las notas enviadas al gobernador y a la Suprema Corte. La publicación, que lleva el duro título "A la mentira y a la demagogia, se le responde con la verdad", enfatiza que “nunca se le pidió a la SCBA -ni a ningún poder del estado-, la “reapertura total” de los Tribunales (…) que agentes, funcionarios o magistrados pusieran en peligro su salud, la de sus familiares ni justiciables”; y que “lo que nos indigna, como abogados y abogadas y representantes de nuestros colegas, es que se MIENTA”.

La entidad que nuclea a los veinte colegios de abogados departamentales aclaró que "el único pedido de esta institución es que magistrados, funcionarios y empleados trabajen desde sus casas porque pueden hacerlo (...) y quienes no lo hacen, quienes amenazan con denuncias por tener que hacerlo, quienes tergiversan la realidad, quienes falsean y parcializan la realidad, no tienen ni nuestro respeto, ni el de la sociedad. Son miles los magistrados, funcionarios y empleados que pudiendo trabajar desde sus casas no lo hacen".

Por último, el organismo indicó que "el sistema electrónico que la SCBA ha implementado desde el año 2012 lo permite. La hora es crítica y la sociedad y la historia judicial argentina no lo van a olvidar". Por su parte, el Presidente de Colproba, Mateo Laborde, aseguró que el mensaje está dirigido "a los jueces que no estuvieron trabajando mediante el teletrabajo, no a los que destacaron en esa modalidad".

Abogados por teletrabajo

El día 17 de abril, el Colegio de Abogados de La Plata (CALP) se presentó como Amicus Curiae en la causa “NIEVES, ROMAN FEDERICO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/AMPARO”. En dicha causa, un abogado de La Plata interpuso un amparo colectivo solicitando el inmediato restablecimiento de la prestación del Servicio Esencial de Justicia mediante la urgente, inmediata y definitiva implementación, puesta en funcionamiento y aplicación de las modalidades de “teletrabajo”.

"Es imprescindible que la Administración de Justicia encuentre la fórmula para empezar a funcionar efectivamente".

El CALP expuso que "el reclamo de la Abogacía por un Poder Judicial en funcionamiento trasciende en mucho el interés personal de los abogados y las abogadas a los que representamos institucionalmente, porque una Justicia funcionando es una afirmación institucional imprescindible del Estado de Derecho. Con parlamentos cerrados, tribunales cerrados, un solo poder del Estado gobernando, los derechos de la población se encuentran reducidos a su mínima expresión y el control policial, aún en su sentido más literal, es un dato creciente de la realidad".

En esa línea, el CALP manifestó que "nadie duda de que nuestro Poder Ejecutivo esté haciendo lo que tiene que hacer. Pero para que un Estado policial no se instale y naturalice, es necesario instar a que el Poder Judicial también haga su parte. Una feria judicial permanente y solo juzgados de turno no son suficientes ni implican una decisión razonable frente a la emergencia sanitaria y su prolongación en el tiempo".

Por último destacó que "es imprescindible que la Administración de Justicia encuentre la fórmula para empezar a funcionar efectivamente. Con más razón se requiere, siendo necesario prolongar el aislamiento en el tiempo, que la institucionalidad se restablezca en la mayor medida posible”.