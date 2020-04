Tal como se preveía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que los tribunales no abran este lunes. Con horas de diferencia con el DNU 355/2020, el domingo por la tarde dictó la Acordada 10/2020 por la cual se resolvió Prorrogar la feria extraordinaria dispuesta originalmente en la Acordada 8/2020 desde el 13 al 26 de abril,

“A raiz de la pandemia de coronavirus (COVID-19), esta Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido adoptando distintas medidas en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, concordante s con las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y las recomendaciones de la autoridad sanitaria de la nación”, reza el texto suscripto por los supremos Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, que no contó con las rúbricas de Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti por estar cumpliendo con el aislamiento.

El pasado viernes, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio había sido consultado si la actividad judicial seguiría suspendida. “Es decisión de la autoridad judicial, pero confío en que nos acompañará”. Respondió.

La suspensión del servicio de justicia era casi un hecho, ya que la Corte originalmente había sujetado la cuarentena a las decisiones del Gobierno Nacional, aclarando en la Acordada 6/2020 que la misma se extendería por igual plazo al que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera establecer como prórroga, lo que ocurrió con la acordada 8/2020 que amplió el aislamiento hasta el 13 de abril.

De este modo, la justicia se prepara para afrontar un mes más de feria, En todo 2020, ha habido alrededor de 30 días hábiles judiciales. Esto alertó a letrados de todos los puntos del país, que solicitaron con urgencia el restablecimiento de los procesos, de forma íntegramente digital. Lo que tuvo su réplica por parte de los trabajadores judiciales, que señalaron que no están dadas las condiciones para el restablecimiento del servicio, lo que se vio reflejado en el fallecimiento de un empleado de la Corte Suprema de Justicia.

A los pedidos de Colegios profesionales de distintas provincias, se sumaron los de los referentes de la abogacía porteña. En una entrevista radial, Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pidió que “se trabaje todo lo que se pueda” de forma remota”.

En declaraciones en Radio Mitre, Rizzo celebró la postura de presidentes de Tribunales como Oscar Ameal o Diana Cañal, de autorizar giros electrónicos, a la vez que sugirió que la actividad judicial continúe de forma íntegramente digital. “Las Cámaras de Apelaciones podrían resolver muchas sentencias pendientes, los recursos extraordinarios o impugnar pericias, todo esto se puede hacer via Internet”.

“Hay que trabajar, pero sin mandar la gente al matadero”. sostuvo Rizzo, quien agregó que se necesita que, “de una manera u otra, tanto los abogados como el trabajador que se rompió una pierna o el que sufrió un accidente de tránsito, tengan la posibilidad de ver avanzar su crédito”.

La Corte admitió en un principio esta modalidad, con el dictado de la Acordada 4/2020 que decretó los días inhábiles hasta el 31 de marzo y dispuso que los escritos que se carguen de forma digital cumplían con el requisito de firma.

Sin embargo, al ser decretada la feria, la modalidad se vio restringida y ahora los tribunales deben tratar sólo asuntos de urgencia, y se debe solicitar habilitación especial para tratar determinados temas. De esta forma, un pedido de habilitación para la liquidación de un crédito no fue admitido como asunto a tratar durante el aislamiento.

La problemática entonces se acrecienta, ya que la mayor parte de los trámites judiciales quedan stand by, y esto preocupa a los letrados que viven de sus honorarios y no pueden avanzar con los procesos, ya de por si largos, y ante la perspectiva de un lejano restablecimiento del sistema, “Esto no se va a terminar el día 26, lo sabemos todos, viene para un mes mas”, sintetizó el ex presidente del CPACF.