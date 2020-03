En medio del juicio a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por presuntas irregularidades en la obra pública, Mario Ganora, abogado de Osvaldo Daruich, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, pidió hablar en el inicio de la audiencia de hoy, e indicó que para prevenir el coronavirus haya jabón y papel higiénico en los baños de los tribunales de Comodoro Py y que se atienda el estado mal estado en el que se encuentran. “Si uno va a los baños no solo no hay jabón ni papel higiénico, sino que la situación higiénica es deprorable”, afirmó el letrado.