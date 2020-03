En medio del juicio a CFK por las irregularidades de Lázaro Báez, Mario Ganora, abogado de Osvaldo Daruich, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, pidió hablar en el inicio de la audiencia de hoy, e indicó que para prevenir el coronavirus haya jabón y papel higiénico en los baños de los tribunales de Comodoro Py y que se atienda el estado mal estado en el que se encuentran. “Si uno va a los baños no solo no hay jabón ni papel higiénico, sino que la situación higiénica es deprorable”, afirmó el letrado.