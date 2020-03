“El aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo” … Esto resume gráficamente en qué consiste el efecto: cambios impredecibles por razones aparentemente lejanas.

Si pequeñas acciones pueden generar grandes cambios, ¿qué pasaría si las acciones no son tan pequeñas? ¿Y son tan impredecibles o podemos imaginarnos algo?

Esta nota hará un breve recorrido sobre las modificaciones que se están proponiendo en la Justicia, con la salvedad de que estaremos hablando sobre un futuro proyecto que aún no fue presentado. No sólo falta la letra chica, sino que falta directamente la letra. Por ahora estamos en la etapa oral del asunto: la de las promesas y las elocuencias. Solamente tenemos un discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa al abrir el período de sesiones ordinarias.

Y ya sabemos que a las palabras se las lleva el viento y en la arena política, el viento puede transformarse en un huracán. Está lleno de videos de Youtube que lo demuestran: nada de lo que algunos dicen puede considerarse tallado en piedra.

Diluir el fuero Federal

Como si fuera un sobrecito de jugo Tang al que basta agregarle más agua para multiplicarle los litros, el Gobierno apuesta a bajarle la concentración al fuero.

¿Si la idea es que se trata de 12 sospechados y corruptos malos jueces, si los confundimos en una solución de 50 colegas, pierden toxicidad porque se va a bajar la concentración?

Esto está por verse. Porque no estamos hablando de sustancias químicas sino de acción humana y no vaya a ser cosa de que algunas manzanas podridas terminen arruinando todo el cajón o que el problema no sean los jueces sino los argentinos.

Pero antes de despotricar contra los jueces federales, habría que considerar, como mínimo, que se trata de funcionarios elegidos por el mismo poder político que hoy los quiere diluir. Ningún juez salió de un repollo ni de un bolillero para elegir el Gordo de Navidad. Fueron elegidos, mediante distintos sistemas, a veces más directos y otras más indirectos, por los mismos políticos que encima fueron los que votamos todos.

Ahora los legisladores, que fueron los mismos que les dieron acuerdo a estos magistrados, van a votar una ley para decirnos que los acuerdos que dieron fueron tan malos que hay que diluir la supuesta macana que se mandaron.

Supongamos que estamos de acuerdo, que hay que restarles poder, fenómeno. Entonces los juntamos con otra gente, también elegida por esos mismos políticos.

¿Rodriguez Larreta y Fernández jugarán al pan y queso e irán eligiendo un juez cada uno?

Opinemos lo que opinemos sobre nuestros actuales jueces federales, la modificación propuesta no será ni fácil ni barata.

En principio va a haber que mandar a estudiar sobre temas nuevos no sólo a 50 jueces sino a secretarios, pro secretarios y todos los cientos de empleados judiciales que ahora van a tener que entender, como si supieran, temas que quizá no ven desde que estaban en la facultad. ¿Los ciudadanos tendremos que bancarnos semejante curva de aprendizaje?

Imaginemos un hospital. Ahora juntamos los servicios de cardiología y neurología, porque total, todos son médicos y concursaron para estar en ese nosocomio. Obviamente podrán atender pacientes, mejor que un abogado o un kioskero, pero esa jugada, seguro no garantiza que vayan a mejorar los tratamientos. Al principio es casi seguro que pase lo contrario.

También tendremos que pensar en los edificios. ¿O vamos a mandar a los abogados como posesos de un lado a otro teniendo audiencias del mismo y variado fuero en varios lugares distintos? Hoy en día ya se ven ejércitos de ordenanzas llevando y trayendo voluminosos expedientes judiciales de Retiro a Tribunales y viceversa.

Si la idea es que parte del fuero penal ordinario se convierta en este nuevo super fuero federal tutti frutti, y la otra parte pase a la órbita de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cómo se va a hacer la repartija?

Este cambio sin duda emporará la situación. Salvo que se tomen la digitalización de la Justicia en serio, y no que se haga, como hasta ahora a los tirones y sin un plan integral y que se cree de una vez por todas, la proyectada Ciudad Judicial. Claro que va a ser bastante difícil ya que, como todos sabemos, la plata no sobra.

¿Los jueces que pasen a la Ciudad se van a entregar mansitos? Durante los últimos años hubo grandes críticas al traspaso de la Justicia. ¿El Gobierno Nacional le va a pasar a la Ciudad a los jueces con o sin presupuesto? ¿La Legislatura de la Ciudad Autónoma tendrá algo que decir al respecto o le van a dejar a los jueces en un paquetito como bebés abandonados en la puerta de una iglesia?

¿Y Puimatto? ¿Va a quedarse mosca perdiendo toneladas de afiliados a su gremio? ¿Y la Obra Social que va a perder el 80 % de sus afiliados y también sus aportes?

Son un montón de preguntas sin respuesta que deberán intentar responder los legisladores cuando, dentro de algunas semanas, tengan en sus despachos el nuevo proyecto para considerar.

Como se dice en los escritos judiciales, Será Justicia y como dicen los políticos en sus juramentos, “si no que Dios y la Patria os lo demanden”