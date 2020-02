Debate abierto sobre las jubilaciones

El presidente Alberto Fernández rechazó las objeciones planteadas por parte de funcionarios y asociaciones del sector. “Estamos discutiendo poner igualdad en un sistema que no lo es”, afirmó hoy el mandatario.

En declaraciones con diálogo con AM 750, el presidente se refirió concretamente a las declaraciones públicas de algunos magistrados, quienes cuestionaron la propuesta en virtud de la garantía de intangibilidad de los sueldos. “La famosa discusión sobre la intangibilidad de los sueldos de los jueces efectivamente está en la Constitución porque hubo un momento en la historia en la que el presidente le podía subir o bajar el sueldo a los jueces y la Constitución quiso evitar ese elemento de presión", aseveró.

Sobre ese último punto, el mandatario explicó que esto “se hizo porque hubo momentos donde el Poder Ejecutivo les bajaba el salario a los jueces para presionarlos o les ponía impuestos exorbitantes. La Constitución buscó que el dinero no sea un elemento de presión”, pero advirtió: “La realidad es que hoy los jueces se fijan su propio sueldo. Y se fijaron sueldos interesantes”.

“Los jueces no cuentan además que actualmente el 82% móvil que cobran lo calculan sobre el sueldo bruto, por lo tanto terminan cobrando 92% de movilidad. Lo único que pretendo es poner un poco de igualdad en el sistema. No es que me la agarre con ellos y no tengo un problema con los jueces. Muchos de ellos son mis amigos y son más los jueces honestos y dignos que los otros”.

Diputados comenzará a debatir el texto el próximo miércoles, para la que, al día siguiente, sea tratado en el recinto. Frente al avance de la iniciativa, una veintena de jueces y fiscales decidieron acogerse al beneficio de la jubilación antes de que se convierta en ley.

Y concluyó: “Estamos discutiendo poner igualdad en un sistema que no lo es. Los jueces tienen privilegios y hay que hablarle claro a la gente. No estamos planteando una guerra santa contra los jueces. No me parece feliz que me amenacen diciendo que van a declarar anticonstitucional que les toquen las jubilaciones”.

La iniciativa del oficialismo aumenta gradualmente la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años. También incrementa los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio y aumenta en un 7% los aportes adicionales, pasando del 11% al 18%.

El proyecto de reforma del Régimen Previsional Especial de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas sigue sumando detractores por parte de los afectados por la iniciativa. Ahora, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) expresó su “profunda preocupación”

A estas declaraciones se suma el rechazo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quienes, a través de un comunicado, afirmaron que el proyecto "se aparta de principios de raíz constitucional”.

En la misma sintonía, el integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial rechazaron el proyecto legislativo, por considerar que "atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales".

"(...) ha sido elaborado sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen", señaló la FAM a través de un comunicado.