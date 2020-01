Imputaron por lavado de dinero a Rodrigo Sbarra

Rodrigo Sbarra, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción durante la gestión de Dante Sica, quedó formalmente imputado por el delito de lavado de dinero. El fiscal Gerardo Pollicita repasó hoy los elementos que logró recolectar esta semana, a raíz del hallazgo de un sobre con 10 mil dólares que habían quedado olvidados en un cajón de la oficina que solía ocupar mientras se desempeñó para el gobierno de Mauricio Macri. La denuncia fue hecha por el ministro de Desarrollo Productivo Matias Kulfas. El fiscal analizó la prueba inicial y escribió: “Circunscribase el objeto procesal a la maniobra mediante la cual el nombrado receptó una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada, ni legalmente declarada”. Según expresó, parte de ese dinero fue puesto “en circulación en el mercado a través de la adquisición” de un bien inmueble, a través de una ·operación de compra venta celebrada con la firma Consultatio S.A.".