Un albañil de 23 años que había sido condenado en juicio oral a prisión perpetua por haber matado de un disparo a su mujer en la localidad de Villa Gobernador Gálevez terminó siendo beneficiado por un fallo de la Cámara Penal de Santa Fe, que le redujo la pena a tres años por considerar que no hubo pruebas de agresiones previas que habiliten a aplicar la figura del homicidio agravado por el vínculo. La Alzada creyó la versión del acusado, que dijo que se le escapó el disparo y los camaristas no encontraron pruebas de una intención homicida. El caso quedó en medio de una controversia luego de que la Cámara Penal le rebajara la condena al marido de la chica de prisión perpetua a tres años. Para los camaristas, Fernando Godoy mató a Tamara Merlo por accidente al manipular un arma en mal estado y no hay pruebas de otra cosa. Hace once días el joven recuperó la libertad y esto provocó la reacción de la familia, que reclama otra revisión.