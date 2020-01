La feria de invierno en peligro

El Colegio de Abogados de Santa Fe advirtió sobre la cantidad de licencias injustificadas que se toman muchos funcionarios y, por ese motivo, le solicitó al Máximo Tribunal provincial que aquellos juzgados que cuenten con atrasos injustificados no gocen de la feria judicial de invierno.

Andrés Abramovich, nuevo presidente del Colegio de Abogados, advirtió que en algunos casos las licencias extraordinarias se usan de manera abusiva y con fines turísticos, a pesar de que los empleados de la justicia gozan de un período de descanso extenso.

El titular del organismo denunció que se dan casos insólitos como el caso de una jueza de la localidad de San Javier, que “sin ninguna causa” decidió no trabajar el 30 de diciembre de 2019.

“La mayoría de los funcionarios actúan con decoro y honorabilidad pero no todos son así y se dan casos abusivos. Le solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que los juzgados que tienen atrasos injustificados no se tomen vacaciones en las ferias, pero no tuvimos respuesta", expresó Abramovich.

Al respecto, recordó el calendario que indica que el 2020 tendrá 366 días, los que habrá que restarles 31 días de la feria de enero, 14 días de la feria de julio, 89 sábados y domingos, 17 feriados nacionales que no coinciden con los fines de semana, los asuetos del 24 y 31 de diciembre que año a año declara la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

A dicho calendario debe agregarse que según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, los empleados de la Justicia y del MPA gozan de la particular posibilidad de pedir 15 de licencia extraordinaria cada año. En caso de que el agente decida tomarse estos días, serán otras dos semanas que se suman a las ferias de enero y de julio. Las licencias por enfermedad, se cuentan aparte.

Lo dicho da como resultado que un agente judicial de Santa Fe "podría trabajar 197 de los 365 días que conforman 2020. O, dicho de otra manera, podría trabajar el 53,8% de los días de este año, a lo que habría que agregar las licencias por enfermedad en caso de producirse", explicaron desde el Colegio de Abogados.

