Leyes para las mujeres

Vie 30 de junio de 2017

La Justicia de Santa Fe impungnó una lista electoral integrada exclusivamente por mujeres por considerarla "discriminadora". Intimó al partido a incorporar hombres sino no podrán participar de las próximas elecciones. Desde Ciudad Futura argumentaron que "el concepto de cupo es siempre para el grupo disminuído y no para el mayoritario. Es no entender el concepto de discriminación inversa "