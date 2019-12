El Poder Judicial de Formosa contará con espacios lactarios

El Superior Tribunal de Justicia de Formosa aprobó la implementación de espacios lactarios destinados a mujeres que trabajan en la Justicia y se encuentren en periodo de maternidad y lactancia materna. De este modo, la Corte avaló la iniciativa impulsada por las empleadas judiciales Fátima María del Carmen Gutiérrez, Lilian Borba, Claudia Clarisa Canteros y Nancy Lucía Gómez, luego de analizar los informes sobre la factibilidad de su implementación remitidos por el director del Cuerpo Médico Forense, doctor Walter Macoritto y el responsable del Departamento de Proyectos, Evaluación y Control de Edificios, arquitecto Fernando Polo. Bajo el lema: "Amamantar no es un privilegio, es un derecho", este proyecto tiene como objetivo, según explicaron, "brindar soluciones jurídicas y prácticas para resguardar los derechos de las agentes judiciales, ampliando la protección de la lactancia materna como un derecho humano y facilitando los medios para decidir las condiciones estructurales que permitan ejercer ese derecho, luego de reintegrarse a trabajar, tras la licencia por maternidad". La iniciativa contempla la instrumentación de manera progresiva de espacios lactarios y como prueba piloto se prevé la creación del primer lactario en el Edificio Tribunales, sito en San Martín 641 de la ciudad de Formosa, aunque no se descarta que también pueda implementarse en el nuevo edificio de Las Lomitas, próximo a inaugurarse.