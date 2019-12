Rafecas, el elegido

El juez federal Daniel Rafecas es el elegido por el Ejecutivo para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación. Así lo anunció la flamante ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, durante la tradicional la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

En el encuentro, la titular de la cartera de Justicia informó que enviará el pliego en los próximos días y destacó: "Al Poder Judicial lo entendemos fuerte e independiente y respondiendo a las demandas de los ciudadanos". “Trabajaremos en forma conjunta parar realizar aquellas modificaciones de fondo y de forma que requiere la ciudadanía y el ejercicio de Justicia”, dijo la ministra, quien estuvo acompañada por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Losardo sostuvo, además, que “una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia, no hay justicia independiente si se posa en ella la mano del poder político", y añadió: "Y esta noche, les solicito que como hombres y mujeres del Derecho nos sumemos a la consigna de que nunca más haya políticos ni poderosos tomando decisiones que sólo le corresponden a la Justicia”.

También hizo una defensa de la actuación de los jueces y fiscales, al afirmar que “cuando me preguntan por la falta de credibilidad del Poder Judicial, me enojo seriamente, porque conozco mucho a sus integrantes y me consta que la mayoría son justos y probos y que, sólo por algunos, esa mayoría carga una mochila que no le corresponde”.

De esta forma, el Gobierno nacional intentará ocupar la vacante que dejó Alejandra Gils Carbó tras su renuncia en 2017. El procurador fiscal ante la Corte, Eduardo Casal, quedó interinamente a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Desde el Congreso ponen algunos reparos respeto al pliego de Rafecas. La designación del juez federal no será un proceso simple ya que debe conseguir el acuerdo de dos tercios del Senado para que su postulación avance y no fracase en el intento, tal como sucedió con el pliego de la jueza Inés Weinberg de Roca, quien fue propuesta por el expresidente Mauricio Macri.

Rafecas tiene 57 años y se desempeña desde octubre del 2004 como titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal. Se recibió de abogado en 1990 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ocupó diferentes cargos dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

Rafecas se encuentra actualmente participando en un concurso para integrar la Cámara Nacional de Casación y encabeza el listado de candidatos remitido por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación al Ejecutivo.

Su figura no pasó desapercibida en los últimos tiempos. Hace apenas un año, el magistrado federal afrontó un proceso disciplinario por su desempeño en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. En aquel momento, el Consejo le impuso la sanción de multa del 50% de sus haberes, que luego fue reducida.

