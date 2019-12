La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó un auto que dispuso los procesamientos de J. J. F. y J. J. N. C. por homicidio agravado por haberse cometido por placer (art. 80, inc. 4 , CPen.).

El Tribunal, integrado por el juez Mariano Scotto y Mauro Divito, rechazó el argumento de la defensa respecto de que no se encontraba probada la circunstancia agravante de haber actuado con alevosía (artículo 80, inciso 2°, del Código Penal), al entender que no se había acreditado que el imputado hubiera buscado actuar “bajo seguro” y que tal accionar no debía ser circunstancial.

Por el contratio, compartIó la valoración formulada en la instancia anterior, advirtiendo que las víctimas "se encontraron en una situación de indefensión tal, que se vieron impedidos de oponer algún tipo de resistencia que se transformara en riesgo para los imputados"..

En ese sentido, las imágenes captadas por la cámara de seguridad instalada cerca de la intersección de la avenida permiten sostener la inadvertencia de los damnificados frente al ataque inminente. Esa indefensión se estima, al menos, aprovechada por los imputados, en tanto estacionaron el automóvil “VW Vento” en el que se trasladaban, detrás de un vehículo de transporte colectivo y permanecieron allí aún con anterioridad a que M. Y. y H. O. arribaran caminando a la Plaza Mariano Moreno, alrededor de la cual continuaron ejercitándose.

Los jueces sostuvieron que cobra relevancia el tiempo transcurrido entre que los damnificados iniciaron su caminata hasta que recibieran los disparos, ya que surge de la secuencia total elaborada por la División Homicidios -elevada en las actuaciones complementarias- que a las 6:40 pasaron por primera vez próximos al rodado en el que se hallaban los imputados (cfr. diapositiva 64) y que los disparos se produjeron a las 6:50 (cfr. diapositiva 65).

"Ese lapso resulta suficiente para considerar que medió preordenación de la actividad de los causantes para actuar con esa seguridad (Creus, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, 3a ed., 1a reimp., Astrea, Buenos Aires, 1991, tomo I, p. 28). Además, puede sostenerse en forma presuntiva que actuaron al amparo de la nocturnidad, tal como mencionó el señor fiscal general Mauricio Viera. Por lo demás, la circunstancia de que H. O. girara su cabeza llevando su atención hacia el vehículo casi simultáneamente al resplandor del disparo es ilustrativa de la imposibilidad real de haber rechazado el ataque".

Por último, los jueces consideraron que valorando los hallazgos efectuados en el inmueble que habita N.C, y las fotografías extraídas del teléfono celular secuestrado en su vivienda, "se infiere una inclinación hacia el uso de armas de fuego y las prácticas de tiro y en este contexto el hecho de que la pistola utilizada para ejecutar el homicidio contara con un sistema de mira láser (fs. 491), permite sostener con probabilidad la hipótesis asumida, puesto que la agravante abarca, entre otras circunstancias, motivos banales como probar el arma (cfr. Creus, ob. cit., p. 36), con arreglo a lo argumentado también en esa dirección por el fiscal general en la audiencia celebrada.A este fin, no se comprobó otra motivación para la concreción del homicidio".