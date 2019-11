Vie 05 de febrero de 2016

La Cámara en lo CAyT de la Ciudad revocó un pronunciamiento de grado y rechazó in limine una acción de amparo interpuesta para que el GCBA adecúe un paso bajo nivel para la circulación de las ambulancias del SAME. Para los vocales, "la mera invocación del derecho a la salud y a la circulación no alcanzan para tener por configurado un caso judicial".