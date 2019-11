La Defensoría General de la Nación (DGN), a través de la Resolución DGN Nº 1553/19, convoca a concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de defensor general adjunto destinado a actuar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en causas regidas por el derecho público penal (CONCURSO N° 179, MPD); defensor general adjunto destinado a actuar ante la CSJN en causas regidas por el derecho público no penal (CONCURSO Nº 180, MPD); y defensor General Adjunto destinado a actuar ante la CSJN en causas regidas por el derecho privado (CONCURSO N° 181, MPD). La distinción realizada entre los cargos que se concursan no resulta óbice para el ejercicio de las demás funciones que la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, en su artículo 36, asigna a los defensores generales adjuntos, las que serán cumplidas tanto por quienes resulten en definitiva designados/as en los cargos que por la presente se concursan, como así también por el actual Defensor General Adjunto, de conformidad con la reglamentación respectiva. La inscripción a los concursos se realizará entre los días 25 de noviembre y 20 de diciembre del corriente año, ambos inclusive. Durante dichos períodos, las/os interesadas/os deberán remitir por correo electrónico a la casilla inscripcionaconcursos@mpd.gov.ar un Formulario Uniforme de Inscripción —FUI—, el que se encontrará disponible en el Portal Web del MPD, respetando los requisitos establecidos en el Art. 18, Inc. a), del Reglamento. Sólo se considerará documento válido para la inscripción el remitido como archivo adjunto al correo electrónico que se envíe al efecto, guardado en formato de tipo Word o PDF, no aceptándose remisiones de enlaces a contenidos en la nube o transcripciones en el “Asunto” o en el cuerpo del correo electrónico.