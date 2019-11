La Defensoría General de la Nación (DGN) informa que, mediante Resolución DGN Nº 1511/19, se extendió hasta el día 22 de noviembre de 2019 el período de inscripción al concurso público de antecedentes y oposición para cubrir cargo de defensor público oficial ante los Juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría Nº 3 (CONCURSO Nº 174, MPD). Este concurso había sido convocado a través de la Resolución DGN Nº 1373/19. A partir de esta decisión, el período de inscripción para dicho concurso quedó establecido entre los días 21 de octubre y 22 de noviembre de 2019. Las/os aspirantes llevarán a cabo sus inscripciones en la forma prevista en el Capítulo IV del Reglamento. Asimismo, se deja constancia que, toda vez que la inscripción por vía electrónica puede ser realizada válidamente hasta la finalización del día del vencimiento, no será de aplicación el plazo de gracia contemplado en el último párrafo del Art. 25 del Decreto N° 1759/72. Así también, se hace saber que, en el supuesto de que el/la postulante contara con alguna discapacidad, deberá poner dicha circunstancia en conocimiento de la Secretaría de Concursos de la DGN, con el objeto de allanar cualquier dificultad que pudiere presentársele en el momento de rendir las pruebas de oposición. Dicha información tendrá carácter confidencial. Por su parte, las/os aspirantes deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos del concurso, no pudiendo hacerlo en dependencias del MPD; y deberán denunciar una dirección de correo electrónico, resultando válidas todas las notificaciones que se practiquen en la misma, de conformidad con el Art. 4° del reglamento aplicable. Será obligación del/la postulante verificar que las condiciones de seguridad de su casilla no impidan la recepción de los correos electrónicos institucionales.