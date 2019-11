Mié 28 de septiembre de 2005

La Corte Suprema rechazó in limine un amparo presentado por numerosos jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial de Mendoza que pretendían que se dictase una medida de no innovar por un plebiscito que quiere hacer el Ejecutivo para modificar el art. 151 de la Constitución provincial. La Corte entendió que no afecta a ninguna de las partes el mecanismo previsto por el gobierno mendocino para modificar su Carta Magna, y además porque no compete a la Corte intervenir en los actos de gobierno de una provincia. FALLO COMPLETO