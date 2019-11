Lun 12 de diciembre de 2011

La Justicia Mercantil admitió la demanda de una mujer de cobrar una indemnización por el robo de su vehículo. La compañía de seguros demandada se había excusado de responder alegando que la mujer no era dueña del auto sino "poseedora", pero el Tribunal afirmó que la accionada no podía exigir "el cumplimiento de un recaudo que no estimó necesario al momento de formalizar el contrato".