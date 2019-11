Cumplimos 20 años

Estaba por terminar 1999, y hacía varios meses que veníamos trabajando en una idea que en ese momento parecía loca: un diario especializado, solamente por internet.

¿No van a salir en papel? No. ¿Están seguros?, los abogados jamás van a leer en una computadora. Además, la mayoría no tenía internet ni en sus estudios ni en sus casas. Tampoco había en los juzgados ni en los despachos oficiales. Los pocos que se conectaban, lo hacían por teléfono, porque la banda ancha no llegaba a todo el país y era casi un lujo.

La Justicia, proveedora de la materia prima de nuestras noticias, tenía muy pocas computadoras así que los estaban en su mayoría redactados en las viejas máquinas de escribir. Si los queríamos digitalizar, había que ponerse a retipear o a corregir los imperfectos resultados de los escáneres con reconocimiento óptico de caracteres, que eran caros y sobre todo malos.

20 años no es nada, como dice el tango, pero también es mucho, porque nos permite tomarnos un respiro para mirar para atrás y contemplar orgullosos todo lo hecho.

Alguien me dijo un día que Diario Judicial era lo suficientemente divertido como para querer leerlo en las vacaciones y lo suficientemente serio para dedicarle tiempo en el estudio sin culpas.

Tuvimos varios hitos que hoy quiero repasar:

Fuimos el primer sitio en publicar fallos completos de acceso libre y gratuito para todo el mundo. Los buscábamos, los seleccionábamos, los tipeábamos y los publicábamos. Hoy es algo común y obvio, pero hace 20 años era un gran esfuerzo

Decidimos desacartonar las noticias jurídicas. Nos animamos a sacarles el “Dr.” y “Dra.” a los abogados y por supuesto, los jueces jamás fueron “su señoría” en nuestras páginas. Y también titulamos algunas noticias en forma divertida o provocadora, siempre siendo rigurosos en lo profesional. Noticias que se entiendan, que pueda leer cualquiera y que también les sirvan, a los abogados para su trabajo cotidiano.

En nuestra redacción se formaron muchísimos periodistas judiciales. Abogados que aprendieron a redactar y a comunicar. Periodistas que aprendieron de tribunales y de Derecho. Hoy, nos enorgullece que haya varios ex integrantes de nuestra redacción en diarios de alcance nacional como Clarín, La Nación, Perfil o Infobae y en varias radios y canales de TV.

Fuimos modelo a copiar, por colegas que reconocieron la potencia de una buena idea. Cuando todos empezaron a publicar fallos y a cubrir la actividad de los tribunales, más allá de lo policial o lo político, nos enorgulleció mucho. Calladitos habíamos abierto el camino de un nuevo tipo de noticia.

En 2003, recibimos el Premio Mate.ar en la categoría medios gráficos y audiovisuales por internet, compartiendo el escenario con el Diario La Nación.

Ese mismo año fuimos también los primeros en Argentina en hacer cursos de posgrado y actualización profesional a distancia por internet.

Un capítulo interesante de este relato lo merecen nuestros lectores y el obvio lugar común: sin ellos no hubiéramos existido ni valdría la pena escribir.

Los tenemos de todo tipo: entusiastas, que se la pasan mandándonos elogios y felicitaciones; ansiosos, que esperan con ganas nuestros envíos; interesados, que nos leen solamente cuando necesitan ver información para mejorar algún escrito; orgullosos, que quieren ver si se publicó el caso en el que participaron o el fallo que escribieron; chusmas, que quieren ver si conocen a algún colega que apareció en el diario; enojados, que nos retan por las noticias que no les gustan; puntillosos, que nos mandan correcciones que ayudan a mejorar la calidad de nuestras notas.

Muchas gracias a todos por existir. A nuestros periodistas, a nuestros profesores, a nuestros programadores, a nuestros diseñadores, y sobre todo a nuestros lectores.