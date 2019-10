La Cámara de Casación dictó el sobreseimiento de un hombre que intentó robar una luz de emergencia ubicada en una estación de subte de la línea C. Para los jueces, como el hecho no llego a concretarse, no afectó el bien jurídico protegido.

Enviar nota por email Nombre del remitente Email del remitente Nombre del destinatario Email del destinatario Comentario para el destinatario Enviar Cerrar La nota se ha enviado correctamente.



Cerrar Se ha producido un error en el envío de la nota, por favor, inténtelo nuevamente en unos momentos. Reintentar