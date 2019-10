La Defensoría General de la Nación (DGN), a través de la Resolución DGN Nº 1373/19, convoca a concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Rioja (CONCURSO Nº 176, MPD); defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa (CONCURSO Nº 177, MPD); y defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mar del Plata (CONCURSO Nº 178, MPD). El trámite de los concursos Nº 176 y 177 será único y se sustanciará ante un mismo Jurado de Concurso, debiéndose desarrollar conforme lo establece el Art. 8, Inc. b) del Reglamento. El período de inscripción para los concursos Nº 176, 177 y 178 la inscripción se realizará entre los días 11 y 29 de noviembre de 2019. Durante dichos períodos, las/os interesadas/os deberán remitir por correo electrónico a la casilla inscripcionaconcursos@mpd.gov.ar un Formulario Uniforme de Inscripción —FUI—, el que se encontrará disponible en el Portal Web del MPD, respetando los requisitos establecidos en el Art. 18, Inc. a), del Reglamento. Sólo se considerará documento válido para la inscripción el remitido como archivo adjunto al correo electrónico que se envíe al efecto, guardado en formato de tipo Word o PDF, no aceptándose remisiones de enlaces a contenidos en la nube o transcripciones en el “Asunto” o en el cuerpo del correo electrónico. Vencido el respectivo período de inscripción, se iniciará un nuevo plazo de diez (10) días hábiles (Art. 18, Inc. b) del Reglamento) para presentar personalmente o por tercero autorizado —en la Secretaría de Concursos de la DGN, sita en Av. Callao 289, piso 6º, Capital Federa