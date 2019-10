El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Gilberto Panseri, en representación de la Corte Provincial, se trasladó hasta las localidades de Ituzaingó e Itatí para entregar equipos tecnológicos dados de baja por el Poder Judicial en el marco del programa de modernización informática. Las instituciones beneficiarias en esta ocasión fueron en Ituzaingó el Instituto Superior “Santa María”, Parroquia San Juan Bautista y el Colegio “Doctor Adolfo Conte” en la Isla Apipé, mientras que en Itatí los beneficiarios fueron “Pequeño Cottolengo Don Orione” y la ONG “Padre César Corazza”. Por Acuerdo N° 17/18, punto 16°, el Superior Tribunal de Justicia dispuso invitar a los entes públicos estatales y no estatales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o entidades privadas con fines sociales, a solicitar la donación de los equipos informáticos dados de baja del parque informáticos del Poder Judicial, en el marco del Proyecto de Recambio Tecnológico. En este marco, previa aprobación por Acuerdo se lleva adelante la entrega de estos equipos que no se dejaron de utilizar en las oficinas del Poder Judicial.