Por un lenguaje claro

El Juzgado N° 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Pablo Casas, confeccionó y publicó una guía del lenguaje claro y estilo. "El debido proceso exige que toda persona pueda defenderse, probar, impugnar, obtener una decisión que esté debidamente motivada, y otras garantías esenciales que permitan considerar que el trámite y la decisión judicial son válidos", señala el documento.

"Todo ciudadano, aunque no se vea directamente involucrado en un proceso penal, tiene el derecho de conocer y comprender qué y porqué los jueces toman las decisiones. Sin embargo, quien no comprende no puede ejercer ninguno de estos derechos", sostiene la guia y advierte: "El vocabulario legal y técnico y ciertas prácticas judiciales antiguas, relativas al modo de redacción, estilo y formato, generan un problema en la comunicación entre los operadores judiciales y los ciudadanos, que en definitiva, son los destinatarios de la labor judicial".

Puntualmente, el documento realiza recomendaciones de estilo y estructura para la redacción de sentencias, audiencias, notificaciones y citaciones. En este sentido, sugiere como buena práctica evitar transcripciones demasiado extensas cuando se realizan citas.

El texto sostiene que "iniciativas como ésta pueden colaborar con el objetivo de potenciar el acceso a la información pública y la transparencia por parte de los poderes del Estado, en particular del Poder Judicial, mejorar la legitimidad democrática de los jueces, y así también, colaborar con la mejora en la confianza que los ciudadanos tienen de la justicia".

La guia recomienda evitar el uso de frases como “a sus efectos”, “autos y vistos”, “cédula de estilo” y "córrase vista”, entre otras. También aconseja desterrar palabras y frases en latín.

