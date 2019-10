Mar 16 de noviembre de 2004

La Cámara Nacional de Casación Penal afirmó que la víctima de un robo que fue obligada por los delincuentes a recorrer junto a ellos un trayecto de 30 cuadras no fue privada de la libertad porque la forzada traslación no excede la fuerza propia del robo. El tribunal consideró que entre la intimidación inicial y su descenso del rodado no mediaron mas de cinco minutos. FALLO COMPLETO