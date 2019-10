Mar 22 de enero de 2013

La Justicia rechazó el recurso de un cirujano que se agravió debido a que no trabajaba en relación de dependencia con una clínica en donde, según alegó, tenía un "caudal laboral tan grande que no podía desarrollarse profesionalmente en otras instituciones". Los jueces desestimaron, al mismo tiempo, la acción de amparo por no haberse acreditado la concurrencia de un acto lesivo de derechos constitucionales.