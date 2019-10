La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal confirmó una condena contra la Editorial La Página S.A y, en consecuencia, deberá indemnizar a un policía de la Ciudad por ilustrar con su fotografía una noticia por un presunto caso de gatillo fácil.

El demandante, quien al momento del hecho se desempañaba como policía de la Ciudad, acudió a la Justicia y reclamó los daños y perjuicios que le habría ocasionado la publicación. Acusó a la firma de haber difundido en la tapa principal del diario Página/12 una fotografía donde se ve su rostro, junto al título “Licencia para matar”, y otra en su portal web titulada “Asesinos sin miramientos”, donde también aparece su imagen sin su consentimiento. La noticia se relacionaba con una persona de esa fuerza imputada por el delito de homicidio.

El demandante consideró que la empresa periodística “ensució su imagen y su honra al publicar su foto con esas leyendas”, ya que no tuvo relación con el hecho. Sostuvo, además, que esta situación le ocasionó daños en tanto se sintió “humillado, descalificado y mal anímicamente”.

El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo y condenó a la demandada por la suma de $200.900, con más intereses y costas. Todo ello en los autos “C., J. G. contra ‘E. L. P. S.A.’ sobre Daños y Perjuicios”.

El caso llegó al Tribunal de Alzada, donde los jueces analizaron la libertad de información y prensa frente al derecho a la imagen. En este sentido, señalaron que el "haberse hecho la foto en un lugar público no exime de responsabilidad", y que “la publicación de esa imagen no era necesaria a los fines de ejercer libremente la actividad de información”.

“Así, en este caso, no hubo ninguna vinculación directa entre el hecho informado y el señor C., por lo que se hubiera podido dar la noticia sin necesidad de publicar esa vista, la cual se hizo sólo a modo de ilustración. Ello vulnero el sentir del señor C., pues al salir en esa foto sus amistades les preguntaron si tenía relación con los hechos investigados”, continuó el fallo.

Los jueces advirtieron que el “rostro del actor es perfectamente visible y en atención a que se lo usó para ilustrar el mal desempeño de la fuerza policial por los hechos señalados en la publicación, es lógico que su persona sea vinculada con ese obrar reprobado socialmente”.

La nota en cuestión fue ilustrada con una imagen tomada en la puerta de una Comisaría, en la cual se aprecia a cinco efectivos de la fuerza, con uniforme y un patrullero detrás. El demandante era una de esas personas que aparecía en la fotografía.

Los jueces advirtieron que el “rostro del actor es perfectamente visible y en atención a que se lo usó para ilustrar el mal desempeño de la fuerza policial por los hechos señalados en la publicación, es lógico que su persona sea vinculada con ese obrar reprobado socialmente”.

“(…) lo acontecido implica una vulneración de uno de los derechos personalísimos del señor C.”, sostuvo el fallo y concluyó que la imagen "se utilizó para ilustrar la nota sobre el asesinato de un joven que se habría cometido por una persona de la fuerza de seguridad metropolitana, por lo que era factible la asociación de esa persona con alguien implicado en el hecho que la información relata”.