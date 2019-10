La Justicia en el debate

Tal como estaba previsto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires recibió anoche a los candidatos a presidente Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert que debatieron por segunda vez sobre sus propuestas, a una semana de las elecciones, el próximo domingo 27 de octubre.

Con un tono diferente al que utilizó en el debate anterior, que se realizó hace una semana en la Universidad Nacional del Litoral, el presidente Macri se mostró combativo y apuntó contra Fernández en diferentes ocasiones. En esta oportunidad, los políticos que compiten por la presidencia hablaron sobre Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad institucional y Rol del Estado; Desarrollo social, Ambiente y Vivienda; y Seguridad.

Es la primera vez que la Cámara Electoral se encarga de la organización de los debates presidenciales, desde que se volvieron obligatorios por ley, y lo realizó en un trabajo conjunto con los jefes de campaña de los candidatos. En caso de ballotage, se realizará un tercer debate entre los dos más votados, nuevamente en la Facultad de Derecho de la UBA.

“Nosotros somos distintos a ellos, abandonan a las victimas del delito, alientan los barrasbravas, descuidaron la frontera; cuando Alberto Fernández fue jefe de Gabinete llegamos a importar 20 mil kilos de efedrina, hoy importamos 20. Esos 20 mil kilos sirvieron para producir droga y ser productor de narcotráfico internacional. Así son ellos, no van cambiar”, sostuvo Mauricio Macri.

Fernández recogió el guante y le respondió al Presidente hablando del Estado de Derecho y su experiencia de 35 años como profesor de Derecho Penal en la casa de estudios que anoche los reunió. Cuando le tocó dar su impresión sobre calidad institucional, el ex jefe de gabinete del gobierno kirchnerista recordó el nombramiento por decreto de los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nació, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que le valió al macrismo su primer tropezón. Finalmente pudo nombrar a esos mismos jueces enviando los pliegos al Senado.

En la misma línea, el candidato del Frente de Todos lo acusó de usurpar un cargo en el Consejo de la Magistratura y "e endilgó al organismo "perseguir jueces, vaciar una Cámara Federal y entrar en conflictos éticos económicos".

El Presidente insistió y le pidió a Fernández explicaciones sobre la corrupción con la obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que le valió la pena de prisión a muchos de sus integrantes y varias causas contra la ex Presidenta. El ex jefe de gabinete entonces respondió: "Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa, y desde que me fui nunca un juez me citó para dar explicaciones, no es la situación del Presidente, porque el día que Macri deje el Gobierno lo esperan más de 100 causas, en donde está siendo investigado. No es mi problema, no tengo nada que ver con la corrupción, no me corra por ese lado, puedo darle clases de decencia”, y dio por cerrado el tema.

Al hablar de sus propuestas, Macri habló el proyecto de un nuevo Código Procesal moderno que permite acelerar los tiempos para lograr condenas más rápidas, el nuevo Código Penal, que ya fue presentado al Congreso y se encuentra en debate de Comisiones, que preve penas más altas para los casos de corrupción, y baja de la edad de imputabilidad, entre otros aspectos.

Por otra parte, el resto de los candidatos también expusieron sobre los problemas la Justicia argentina. Para Espert es necesario bajar la edad imputabilidad de los menores, criticó fuertemente al ex miembro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni y su garantismo, y habló del "derecho a tomar las armas" que según el deberían tener los argentinos.

Bajo el lema "esta guerra hay que ganarla, caiga quien caiga", Gómez Centurión acusó al gobierno Kirchnerista de liberar fronteras y favorecer la importación de precursores químicos para favorecer el narcotráfico. Propuso la creación de un Consejo de Seguridad Interna para luchar contra el crimen organizado que trabaje en conjunto con los servicios de inteligencia.

Por su parte, el candidato de la Izquierda, Nicolás del Caño, centró su discurso pidiendo la legalización de la marihuana para terminar con la persecución por narcomenudeo a sectores de la población más vulnerables. Pidió también la implementación del juicio por jurados en todo el país, que los jueces sean elegidos de manera directa y trajo al debate la causa Maldonado, que semanas atrás fue reabierta.

