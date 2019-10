Vie 17 de febrero de 2017

En un conflicto por la división de bienes en una unión convivencial, la Justicia de Mendoza declaró que no se presume la existencia de una sociedad de hecho entre los convivientes y que si no se puede probar, la solución es reconocerle “su calidad de partícipe de una comunidad de bienes e intereses”. No obstante, se probó que en el caso ambas partes aportaron para comprar la casa y se dividió por la mitad.