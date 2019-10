"Debemos avanzar en acciones positivas para eliminar la brecha entre hombres y mujeres"

La senada nacional Inés Brizuela y Doria tiene a su cargo la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación. Desde su vocalía impulsó un proyecto para modificar algunos artículos del Reglamento de Concursos. La iniciativa, aprobada por el plenario y recientemente oficializada en el Boletín Oficial, establece la inclusión de mujeres en la convocatoria a entrevistas personales y en la conformación de las ternas de postulantes, siempre que se cumplan los requisitos exigidos.

En diálogo con Diario Judicial, la consejera analizó la situación en materia de política de género y destacó la necesidad de intervenir desde el órgano con acciones positivas para revertir la desigualdad real de acceso de las mujeres a los altos cargos del Poder Judicial.

¿Cuál es la actual situación dentro del Poder Judicial?

Partimos del análisis objetivo de los datos que nos brinda el “Mapa de Género de la Justicia Argentina”, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El informe nos marca claramente una tremenda brecha entre hombres y mujeres. A pesar de que el mayor porcentaje de integrantes del Poder Judicial son mujeres, son muy pocas las que están en puestos de toma de decisiones. Tenemos la obligación de avanzar en acciones positivas que nos permitan hacer desaparecer esta brecha.

¿Cómo surgió el proyecto?

Cuando llegué al Consejo de la Magistratura encontré la iniciativa de la ex consejera Gabriela Vázquez, la cual me pareció muy interesante y osada. Anteriormente no hubo ningún proyecto en este sentido y Vázquez puso el jalón allí. En estas construcciones históricas de mujeres siempre hay una que da el primer paso, y aunque no logre avanzar, ese jalón queda puesto ahí. Tomamos esa iniciativa con algunas variantes y presentamos nuestro proyecto.

Estas acciones positivas deben llevarse adelante con decisión y mucho coraje para lograr revertir esta situación tan desigual. De otra manera nunca lo vamos a lograr.

El 28 de marzo pasado realizamos, por primera vez, una ronda con todos los actores del Poder Judicial para discutir este proyecto y todas aquellas iniciativas que los participantes quisieran sugerir. Fue una jornada histórica y enriquecedora, ya que recibimos muchísimas propuestas como, por ejemplo, que en los tribunales donde no haya ninguna mujer y se tenga que cubrir una vacante, la convocatoria sea exclusivamente para mujeres. También se planteó la necesidad de perspectiva de género en los aspirantes a la judicatura.

¿Cuáles son los principales aspectos?

A partir del proyecto original logramos por consenso una nueva propuesta en la que no nos limitamos a las ternas, sino que vamos a la etapa anterior de la entrevista, porque para que el postulante llegue a la terna, tiene que pasar la entrevista personal. Esto implica la modificación de los artículos 40, 44 y 47 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación.

Algunos consejeros alertaron sobre una posible judicialización, ¿Cuál es su opinión?

Es posible que surjan planteos judiciales para los que tenemos que estar preparados. Tenemos normas nacionales e internaciones que cumplir, y obligaciones sobre las cuales necesitamos avanzar. Estas acciones positivas deben llevarse adelante con decisión y mucho coraje para lograr revertir esta situación tan desigual. De otra manera nunca lo vamos a lograr.