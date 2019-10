La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, hizo lugar a la medida cautelar solicitada a fin de obtener la cobertura integral de una cirugía de reasignación de sexo.

En la causa "D. L. c/ Obra Social de los Empleados de Comercio (OSECAC) s/ prestaciones quirúrgicas s/ inc de apelación", la solicitante se agravió por la demora de la entidad en autorizar el procedimiento y expresó que el factor temporal era decisivo para el desarrollo de su personalidad y su identidad de género, por lo que cada día de retraso importaba la irreversibilidad en su condición física, vulnerando su verdadera identidad.

La sentencia destaca que, conforme a los derechos adquiridos por el colectivo trans del cual forma parte, y y al derecho a ser operada para adecuar su condición física al sexo autopercibido, no se puede cuestionar la solicitud.

Los jueces coincidieron con lo expuesto por la defensa y sostuvieron que "la incidencia negativa que el transcurso del tiempo le ocasiona en el desarrollo de su personalidad y de su identidad de género al no poder acceder a la reasignación genital, resulta suficiente para concluir en la etapa preliminar del proceso sobre la presencia del periculum in mora".

En ese sentido, los magistrados resaltaron que la obra social no podía fundar su negativa por la ausencia un informe psicológico, cuando la ley 26.743 no lo exige, "postulando que no correspondía que aportara constancias que avalaran el perjuicio que se le ha ocasionado pues el mismo resultaba manifiesto dado el arduo proceso que ha atravesado a lo largo de los años".

Finalmente, los camaritas condenaron a la Obra Social de los Empleados de Comercio (OSECAC) a brindar la cobertura integral de la cirugía neovaginoplastia, en el plazo de cinco días y bajo apercibimiento de astreintes.