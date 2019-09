El ex panelista de 678, Lucas Carrasco, fue condenado a nueve años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal" a Sofía Otero, mientras que fue absuelto por otro hecho de abuso con denunciante anónima. Pese a que Carrasco y Otero tuvieron sexo consentido en febrero de 2013, la mujer relató que “en un momento quedé boca abajo, pegada al colchón, y entonces me penetró analmente, sin mi consentimiento, con mucha fuerza, y empecé a gritar que parara, que me dolía, pero él siguió con más fuerza”."Me pude haber equivocado en el modo de hablar, pero en todo momento fue consentida. Le tuve que pedir que se vaya porque vino mi hermana, y por eso quiero pedir disculpas. Nada más”, afirmó Carrasco tras la sentencia.