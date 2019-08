El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a prisión perpetua a nueve integrantes del Ejército y de la policía provincial por haber estado implicados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, por los ilícitos que fueron cometidos en el Área de Defensa 212. En el juicio intervino el fiscal general Martín Suárez Faisal, a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de dicha jurisdicción.

Los imputados fueron el ex coronel del Ejército Ramón Abel Recio, el sargento Jorge Alberto Balla, el ex cabo Luis Alfredo Gómez y e ex oficial del Departamento de Inteligencia Oscar Cayetano Valdez, por el delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía. Además, fueron condenados a 15 años a los ex miembros de la Policía de Santa Fe Rubén Angel Vázquez, Luis Alberto Bellini, Ricardo Amancio Brunel y el enfermero Raul Giménez por el delito de homicidio simple, mientras que Rolando Martínez fue condenado a 12 años por ser partícipe secundario del delito de homicidio doblemente calificado.