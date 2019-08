Los fiscales de Estado de 13 provincias del país presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un planteo de inconstitucionalidad con la intención de dejar sin efecto las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional la semana pasada, en un intento por mitigar los efectos de la devaluación en el bolsillo de la gente.

Entre las medidas cuestionadas por las provincias está eliminación del IVA para los alimentos de la canasta básica, impuesto que se reparte entre la Nación y las provincias. Si bien es cierto que, al igual que la Nación, las provincias perderán recaudación (unos 5.000 millones, en los 4 meses que durará la medida), esto se vería compensado por el aumento del consumo y la misma inflación.

Igualmente, para los gobernadores, la medida es inconstitucional porque no cumple con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución Nacional, en cuanto señala que "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguirlos trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos".

Las provincias opositoras se unieron para unificar criterios aunque presentaron las cautelares en forma individual por cada distrito. Piden la declaración de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales porque estos supone una baja importante de recursos y porque el Presidente no puede disponer en materia tributaria sin el aval del Congreso.

Las presentaciones individuales fueron realizadas por Salta, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan.

Los gobernadores que acordaron acudir al Máximo Tribunal de Justicia explicaron que lo dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri "afecta intereses de las provincias, toda vez que dispone de fondos que pertenecen a las provincias, de modo inconsulto" y vulnera "el principio de legalidad cuanto el sistema de coparticipación que impone la necesidad de abiertos entre Nación y Provincias para modificar recursos coparticipables, como ocurre con Ganancias".

Antes de acudir al Palacio de Tribunales, los fiscales provinciales se reunieron en la sede de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) para acordar los detalles de la presentación.

Desde la Corte informaron que los recursos ya ingresaron a la Secretaría de Originarios pero no brindaron detalles de cuando podría tratarse aunque todo indica que este jueves habrá novedades, luego de la reunión de los cinco miembros.

Las presentaciones individuales fueron realizadas por Salta, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan.

Bordet, de Entre Ríos, planea un recurso similar que presentará esta misma semana. Peppo del Chaco, avisó que por ahora prefiere ver cómo se desarrolla el tema. El fiscal de Estado de Río Negro, estuvo a punto de presentar el recurso, pero a último momento recibió una llamada de su gobernador Alberto Weretilneck que aceptó esperar unos días mientras están negociando, igual que Omar Gutiérrez de Neuquén y Hugo Passalacqua de Misiones.

Por su parte Juan Schiaretti, de buena sintonía con el Gobierno Nacional, ya había adelantado que no compartiría la estrategia de sus colegas. Recordemos que Córdoba fue el único distrito, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el oficialismo ganó las PASO: