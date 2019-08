Muchas de nuestras horas al día las pasmaos sumergidos en las redes sociales y otros sistemas en línea, al punto que podría empezar a hablarse de una “adicción” colectiva. Voces autorizadas han manifestado que esta conducta no es casual sino que es propiciada (o manipulada) por acciones que proyectan contenidos e interacciones, y fomentan su consumo, sin que necesariamente el usuario los haya solicitado o los desee.

En esta línea, Josh Hawley, senador republicano por Missouri, ha propuesto un proyecto de ley titulado “The Social Media Addiction Reduction Technlogy (Smart) Act” (Ley de Tecnología de Reducción de la Adicción a las Redes Sociales) que busca regular, y en ciertos casos prohibir, ciertas prácticas y funcionalidades que, a su juicio, manipulan y vuelven adictos a los usuarios.

Según el autor del proyecto, en Internet tienen lugar a gran escala maniobras que explotan la psicología humana y la fisiología del cerebro para impedir sustancialmente la libertad de elegir. El legislador cree que se deben prohibir tajantemente estas prácticas.

Para llevar a cabo esa prohibición, y que se deje de influír en la libertad de elección de el usuario, el senador hace hincapié en una serie de recursos que las redes sociales deberán dejar de utilizar. :

INFINITE SCROLL OR AUTO REFILL (DESPLAZAMIENTO INFINITO O RECARGA AUTOMÁTICA).— El uso de un proceso que cargue y muestre automáticamente contenido adicional, otro que no sea música o contenido de video que el usuario haya solicitado reproducir, cuando un usuario se acerque o llegue al final del contenido cargado sin requerir que el usuario solicite específicamente (como al presionar un botón o al hacer click en un ícono, pero no simplemente por continuar desplazándose) que se cargue y muestre ese contenido adicional.

ELIMINATION OF NATURAL STOPPING POINTS (ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE PARADA NATURALES).—El uso de un proceso que, sin que el usuario solicite expresamente contenido adicional, cargue y muestre más contenido que el usuario típico desplaza en 3 minutos.

AUTOPLAY (REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA).—El uso de un proceso que reproduce automáticamente música o videos (que no sean anuncios) sin un aviso expreso y separado por parte del usuario (como presionar un botón o hacer clicK en un icono).

BADGES AND OTHER AWARDS LINKED TO ENGAGEMENT WITH THE PLATFORM (RECONOCIMIENTOS PARA CAPTAR).— Proporcionar a un usuario un premio por participar en la plataforma de redes sociales (como una insignia u otro reconocimiento del nivel de compromiso de un usuario con la plataforma) si tal premio no aumenta considerablemente el acceso a servicios, contenidos o funcionalidades nuevas o adicionales.

El legislador piensa que en Internet tienen lugar a gran escala prácticas que explotan la psicología humana y la fisiología del cerebro para impedir sustancialmente la libertad de elegir y él cree tajantemente que se deben prohibir.





Según el proyecto, a partir de los 3 meses posteriores a la fecha de su promulgación, será ilegal que una compañía de redes sociales opere use cualquiera de las siguientes prácticas

La iniciativa fue girada a las comisiones de Comercio, Ciencia y Transporte, para su estudio y debate.