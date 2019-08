La Justicia responde por lesa humanidad

Un total de 48 ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales están siendo investigados por delitos de lesa humanidad. Así lo reveló un informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) sobre causas en etapa de instrucción y juicio.

Según el documento, la cantidad de integrantes del sistema de administración de justicia vinculadas a causas por crímenes cometidos durante la última dictadura asciende a 59 si se consideran las personas imputadas hasta su fallecimiento.

Más del 50% de ese universo eran magistrados al momento de los hechos; el 20% tenían cargo de secretarios; el 19% eran fiscales y el 8% defensores oficiales. Sólo trece obtuvieron sentencia -once condenas y dos absoluciones-, y gran parte se desempeñaban como jueces al momento de la comisión de los delitos.

En la actualidad, el 73% de las personas bajo investigación aún no han obtenido sentencia. Un total de 27 tienen ya una resolución de mérito -procesamiento, falta de mérito, sobreseimiento- y en ocho casos aún resta que se resuelva su situación procesal.

Hace unos días, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta comenzó el juicio al ex juez federal Ricardo Lona. El ex magistrado se encuentra acusado por los delitos de prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y posterior desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, hecho que tuvo lugar el 11 de marzo de 1976.

A su vez, en la provincia de San Juan continúa el debate oral y público conocido como “Mega causa III”, con 35 acusados contra más de 150 víctima. Allí está siendo juzgado el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello por su presunta participación en delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado.

Esta causa se suma a la reciente decisión del Tribunal Oral Federal de La Rioja que condenó al ex juez federal Roberto Catalán. El entonces magistrado fue juzgado como partícipe secundario de un homicidio, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tormentos, y finalmente condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento.

Por último, el mes pasado comenzó ante el TOF de Resistencia el juicio al ex fiscal federal Domingo José Mazzoni y un oficial penitenciario. Están acusados de los delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, imposición de tormentos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, perpetrados en perjuicio de siete víctimas. En esta causa estuvieron vinculados -con procesamiento firme- el ex juez federal Luis Ángel Córdoba y el también ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron antes del inicio del debate.