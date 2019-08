A partir de esta semana entró en vigencia el Protocolo de comunicación electrónica con víctimas de violencia familiar mediante mensajería instantánea a través de internet utilizando la aplicación WhatsApp Business, aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba por el Acuerdo Reglamentario N° 1521 Serie “A” de fecha 26/09/2018.

Para así decidir, el Tribunal (presidido por María Marta Caceres de Bollati e integrado por los vocales Aída Lucía Tarditti, Luis Enrique Rubio y Sebastián Cruz Lopez Peña) evaluó que la creciente demanda en la problemática de Violencia Familiar se ha tornado cada vez más compleja y diversa, y tuvo en cuenta “los valiosos beneficios que proveen las TIC en la gestión de la información, esto es, calidad de servicios, celeridad” y mencionó “la necesidad de generar un sistema de comunicación confiable e inmediato con las partes intervinientes en el proceso utilizando un sistema de mensajería instantánea a través la aplicación WhatsApp Business”.

Los juristas determinaron que el envío de los mensajes instantáneos provenientes de las Áreas de Intervención Especializada de los ocho Juzgados de Familia de la sede Capital se realizara a través de una sola cuenta de WhatsApp Business registrada con el número de telefonía fija del Poder Judicial que el área técnica disponga.

Por lo tanto para la implementación se deberá contar con: “a) un teléfono celular con SIM, conectividad de datos o acceso a internet inalámbrico, sistema Android asociado a una cuenta de correo, la aplicación WhatsApp Business instalada. b) Computadora de escritorio con acceso a internet. c) Un teléfono de línea con ingreso directo de llamadas”.

Por último, el Personal de las Áreas de Intervención Especializada de los Juzgados de Familia enviarán desde el número de línea +54 9 351 4481670, el siguiente mensaje:

“Sr./a: XXXXXXXXXX Desde el Poder Judicial de Córdoba, nos comunicamos para informarle que las actuaciones SAC XXXXXX, se encuentran radicadas por ante este Juzgado de Familia de Séptima Nominación Area Especializada de VF de la Ciudad de Córdoba, ubicado en calle Tucumán 360 X° Piso, Si Ud. necesita: Exigir el cumplimiento o solicitar la modificación de lo ordenado por el Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, en relación al cuidado personal de los hijos, régimen comunicacional, cuota alimentaria, y atribución del hogar familiar, deberá concurrir a este Tribunal de Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas con abogado particular o gratuito con la siguiente documentación: A) Acta de Matrimonio o libreta de familia - en caso de solicitar divorcio. B) DNI del Solicitante o constancia de solicitud de documento del registro civil o pasaporte solicitante, C) Partida de Nacimiento de los menores de edad o libreta de familia donde figure inscripto el nacimiento de los menores de edad. D) En caso de que el menor de edad no esté aún reconocido por el padre, el certificado o partida de nacimiento deberá estar actualizada a la fecha de inicio del trámite. En el caso de necesitar abogado gratuito podrá concurrir personalmente por ante la Mesa de Entradas de las Asesorías de Familia, sita en calle Tucumán 360, Planta Baja, de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas, o podrá obtener un turno por teléfono llamando al 0800-888-1234 o vía internet portaldetramites.cba.gov.ar/v/1499 Por favor, no responda este mensaje. Si tiene alguna duda o quiere hacer una consulta por favor llame por teléfono, a la brevedad, al número (0351) 4481006 ó 4481606 Int. XXXXX o diríjase personalmente a la dirección indicada, entre las 8:00 y las 14:00 horas. Muchas gracias”.